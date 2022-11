La Corée du Nord lance plus de missiles

Pour leur part, la Corée du Sud et les États-Unis ont démontré leur propre supériorité aérienne combinée la semaine dernière, avec des avions de combat effectuant un record de 1 600 sorties au cours de l’exercice Vigilant Storm.

Samedi, deux bombardiers B-1B Lancer à capacité nucléaire, décollant de Guam, le territoire américain dans le Pacifique Ouest, ont survolé la Corée du Sud, flanqués de quatre avions de chasse sud-coréens F-35A et de quatre avions américains F-16, selon à l’armée sud-coréenne. Les États-Unis ont déployé pour la dernière fois des bombardiers B-1B au-dessus de la Corée du Sud en 2017, lorsque la Corée du Nord a effectué son dernier essai nucléaire et testé ses premiers ICBM.

Les Nord-Coréens sont particulièrement sensibles aux bombardiers américains à longue portée au-dessus de la Corée du Sud, après que les bombardements aériens américains ont réduit leur pays en cendres pendant la guerre de Corée dans les années 1950.

L’envoi des ​B-1B, qui avait été prévu avant le lancement du missile par la Corée du Nord samedi matin, faisait partie de l’engagement de Washington envers sa soi-disant dissuasion étendue, y compris le déploiement de forces militaires à capacité nucléaire, pour aider à défendre la Corée du Sud contre ​la menace nucléaire et balistique croissante du Nord.

Les inquiétudes concernant l’arsenal nucléaire nord-coréen ont augmenté en Corée du Sud depuis que la Corée du Nord a adopté une doctrine nucléaire plus agressive, déclarant ouvertement qu’elle utiliserait des armes nucléaires si elle était menacée. Il a également mené des exercices militaires qui, selon lui, impliquaient le lancement simulé de missiles nucléaires sur la Corée du Sud.

Le chef de la Corée du Nord, Kim Jong-un, considère l’expansion de sa force nucléaire et de ses missiles comme essentielle pour assurer la sécurité de son régime, en augmentant son influence dans les futurs pourparlers sur le contrôle des armements avec Washington et en faisant pencher la balance du pouvoir militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud en faveur du Nord. , selon les analystes.

Lorsque le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a rencontré son homologue sud-coréen, Lee Jong-sup, à Washington la semaine dernière, il a averti que “toute attaque nucléaire” par le Nord “entraînerait la fin du régime de Kim”. selon un communiqué commun.