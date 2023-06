La Corée du Nord lance des missiles vers la mer

Séoul, Corée du Sud –

La Corée du Nord a lancé jeudi deux missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales, a déclaré l’armée sud-coréenne, lors d’une reprise de ses activités d’essais d’armes pour protester contre les exercices de tir réel sud-coréen-américains qui viennent de se terminer, qu’elle considère comme une invasion. répétition.

Le lancement nord-coréen est le premier depuis l’échec de sa tentative de mise en orbite fin mai de son premier satellite espion.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré avoir détecté jeudi soir les lancements nord-coréens depuis sa région de la capitale. Il a déclaré que l’armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance et restait prête en étroite coordination avec les États-Unis.

Le ministère japonais de la Défense a également déclaré avoir détecté un éventuel missile balistique tiré par la Corée du Nord. Les garde-côtes japonais ont alerté les navires dans les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon et les mers du Pacifique Nord, les avertissant d’éviter les chutes d’objets. Il n’y a eu aucun rapport immédiat de dommages aux navires ou aux aéronefs.

Le lancement est intervenu quelques heures après que les troupes sud-coréennes et américaines ont mis fin jeudi à une cinquième série d’exercices de tir réel à grande échelle près de la frontière fortement fortifiée des Corées. Environ 30 minutes avant le lancement, l’armée nord-coréenne a également promis une réponse non précisée aux exercices de ses rivaux, qu’elle a qualifiés de « provocateurs et irresponsables ».

« Notre réponse (aux exercices sud-coréens et américains) est inévitable », a déclaré un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen de la Défense dans un communiqué diffusé par les médias officiels. « Nos forces armées s’opposeront pleinement à toute forme de mouvements démonstratifs et de provocation des ennemis. »

Les tensions ont augmenté au cours des derniers mois alors que le rythme des essais d’armes nord-coréens et des exercices militaires américano-sud-coréens s’est accéléré. La Corée du Nord a testé une centaine de missiles depuis le début de 2022.

Le 31 mai, une fusée nord-coréenne à longue portée transportant son premier satellite espion s’est écrasée au large de la côte ouest de la péninsule coréenne. La Corée du Nord a admis son échec et s’est engagée à faire pression pour un deuxième lancement. Un satellite espion fait partie d’une série de systèmes d’armes de haute technologie que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un veut introduire pour faire face à ce qu’il appelle l’hostilité américaine.

« Ce lancement n’est pas destiné à compenser le récent échec, car la Corée du Nord fera presque certainement une autre tentative plus tard pour mettre un satellite espion en orbite », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul. « Le message des missiles d’aujourd’hui est plus probablement la protestation de Pyongyang contre les exercices de défense combinés de la Corée du Sud avec les États-Unis, ainsi qu’une démonstration des capacités et de l’état de préparation militaires de la Corée du Nord. »

Les exercices sud-coréens-américains de jeudi étaient la cinquième et dernière série d’exercices de tir réel qui ont commencé le mois dernier. Les exercices de cette année ont été les plus importants du genre depuis leur début en 1977. Chacune des cinq séries d’exercices de cette année a impliqué 2 500 soldats sud-coréens et américains et environ 610 ressources militaires, notamment des avions de combat furtifs, des hélicoptères d’attaque, des chars et des drones des deux pays, selon le ministère sud-coréen de la Défense.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et d’autres hauts responsables militaires sud-coréens et américains ont observé les exercices de jeudi.

« Seule une armée forte – qui peut combattre et vaincre l’ennemi et que l’ennemi ne peut même pas oser défier – peut garantir la liberté, la paix et la prospérité de la République de Corée », a déclaré Yoon sur le site d’entraînement, utilisant Nom officiel de la Corée du Sud.

Les médias d’État nord-coréens ont récemment accusé la Corée du Sud et les États-Unis d’utiliser les exercices de tir pour maîtriser « la menace militaire, le chantage et les tactiques de guerre » contre la Corée du Nord.

Jeudi, de hauts responsables de la sécurité des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon ont tenu des pourparlers trilatéraux à Tokyo.

Les trois responsables ont engagé des discussions pour resserrer la coopération et se coordonner plus largement avec la communauté internationale pour contrer les activités nucléaires et de missiles nord-coréens, selon le bureau présidentiel sud-coréen.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a réitéré l’engagement de Washington en faveur de la défense de la Corée du Sud et du Japon, et les conseillers à la sécurité nationale ont discuté des efforts récents pour renforcer les deux alliances au profit de la région, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

L’écrivain de l’Associated Press Mari Yamaguchi à Tokyo a contribué à ce rapport.