La Corée du Nord lance des missiles vers la mer après un exercice de bombardement américain

Séoul, Corée du Sud –

La Corée du Nord a lancé mercredi soir deux missiles balistiques à courte portée vers la mer, ont annoncé ses voisins, quelques heures après que les États-Unis ont lancé des bombardiers à longue portée pour des exercices avec leurs alliés dans le cadre d’une démonstration de force contre le Nord.

Ces lancements, les derniers d’une série d’essais d’armes par le Nord depuis l’année dernière, ont eu lieu dans le cadre d’exercices militaires annuels américano-sud-coréens que la Corée du Nord considère comme une répétition d’une invasion.

Aucun dommage causé par les lancements de mercredi n’a été signalé. Mais les observateurs affirment que la Corée du Nord avait probablement pour objectif de démontrer une fois de plus qu’elle dispose de missiles capables de frapper des cibles clés en Corée du Sud, en signe de protestation contre les exercices militaires de ses rivaux.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré dans un communiqué que les missiles nord-coréens avaient parcouru environ 360 kilomètres (225 miles) avant d’atterrir dans les eaux de la côte est de la péninsule coréenne. Les missiles ont été lancés depuis la région de la capitale nord-coréenne.

Les chefs d’état-major interarmées ont qualifié ces lancements de « grave provocation » qui menace la paix internationale et viole les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU interdisant tout lancement balistique par la Corée du Nord. Il a indiqué que les services de renseignement sud-coréens et américains analysaient davantage de détails.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré avoir également détecté les lancements. Les missiles ont parcouru une distance de 400 kilomètres (250 milles) à une altitude maximale de 50 kilomètres (30 milles) avant de tomber en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

Plus tôt mercredi, les Etats-Unis ont piloté au moins un bombardier B-1B pour un exercice d’entraînement aérien conjoint avec d’autres avions de combat sud-coréens et américains, selon le ministère sud-coréen de la Défense. Selon le communiqué, les exercices au large de la côte ouest de la péninsule coréenne ont démontré la posture de défense combinée des deux pays et l’engagement des États-Unis dans la défense de la Corée du Sud.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré que le Japon et les États-Unis avaient également mené mercredi un exercice aérien conjoint impliquant deux B-1B américains au-dessus des eaux situées entre le Japon et la péninsule coréenne. Il a indiqué que l’exercice visait à montrer la détermination des deux pays à répondre rapidement à toute urgence et à confirmer leurs capacités de réponse.

La Corée du Nord est extrêmement sensible au déploiement de bombardiers américains B-1B, capables de transporter une importante charge utile d’armes conventionnelles. Le déploiement de B-1B mercredi est le 10e survol effectué par des bombardiers américains sur la péninsule coréenne cette année, selon le ministère sud-coréen de la Défense.

Le 21 août, les militaires américains et sud-coréens ont lancé leur exercice estival de poste de commandement simulé par ordinateur, Ulchi Freedom Shield. Au cours de l’entraînement de cette année, qui doit durer jusqu’à jeudi, les alliés ont inclus des exercices sur le terrain. Les responsables de la défense sud-coréenne ont déclaré que l’exercice aérien conjoint de mercredi impliquant l’avion B-1B faisait partie de cet entraînement sur le terrain.

Les médias d’État nord-coréens ont déclaré mardi que le dirigeant Kim Jong Un avait appelé l’armée à être constamment prête au combat pour contrecarrer les plans d’invasion de ses rivaux. Selon un média d’État, Kim aurait déclaré lundi dans un discours marquant la Journée de la marine du pays que les eaux au large de la péninsule coréenne étaient devenues instables « avec le danger d’une guerre nucléaire » en raison des hostilités menées par les États-Unis.

Mardi également, la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont mobilisé des destroyers navals pour un exercice trilatéral de défense antimissile près de la péninsule en réponse aux menaces nucléaires et balistiques croissantes de la Corée du Nord.

« Le régime de Kim pourrait avoir l’intention de montrer qu’il a la capacité d’attaquer à tout moment et depuis de nombreuses directions. Il pourrait souhaiter compliquer le suivi et l’analyse des missiles par les alliés », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul. .

Kim a fait pression pour agrandir et moderniser ses arsenaux d’armes. Depuis l’ouverture de 2022, l’armée de Kim a effectué plus de 100 essais d’armes, dont certains impliquant des missiles à capacité nucléaire conçus pour frapper les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ainsi que d’autres systèmes d’armes de haute technologie en développement.

La semaine dernière, la deuxième tentative de la Corée du Nord de lancer un satellite espion dans l’espace s’est à nouveau soldée par un échec. Elle a indiqué qu’elle ferait une troisième tentative en octobre.

Des experts étrangers affirment que Kim souhaite à terme utiliser ses arsenaux d’armes élargis pour forcer les États-Unis à faire des concessions lorsque la diplomatie reprendra.

La série d’essais de la Corée du Nord a amené les États-Unis et la Corée du Sud à étendre leurs exercices, à reprendre les entraînements trilatéraux impliquant le Japon et à améliorer la « visibilité régulière » des actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne. En juillet, les États-Unis ont déployé un sous-marin nucléaire en Corée du Sud pour la première fois depuis quatre décennies.

—



Yamaguchi a rapporté de Tokyo.