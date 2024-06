La Corée du Nord lance d’autres ballons « sales » – Séoul — RT World News

Pyongyang a largué samedi environ 90 chargements de déchets sur la capitale voisine et ses environs.

L’armée sud-coréenne a accusé la Corée du Nord d’avoir lancé samedi de nouveaux ballons remplis de déchets vers Séoul. Pyongyang a fait flotter des centaines de bateaux gonflables contenant « saleté » vers le sud au cours de la semaine, en représailles aux dépliants de propagande que la Corée du Sud a lancés sur son voisin.

L’armée n’a pas précisé combien de ballons avaient été lancés samedi. Cependant, l’agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté qu’environ 90 d’entre eux ont largué leur charge utile sale au-dessus de la capitale et de la province voisine de Gyeonggi.

La Corée du Nord a envoyé mardi et mercredi environ 260 gros ballons flotter vers le sud, transportant des déchets tels que des mégots de cigarettes, du plastique et des déchets humains. L’armée sud-coréenne a déclaré avoir trouvé des minuteries attachées à certains des ballons éclatés, indiquant qu’ils étaient conçus pour éclater dans les airs.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Shin Won-sik, a qualifié cette cascade « Inimaginablement honteux et base pour un pays normal », et « une grave violation de la convention d’armistice » qui a mis fin – mais n’a pas résolu – la guerre de Corée en 1953.















Kim Yo Jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a déclaré que les ballons avaient été lancés en réponse à l’armée sud-coréenne utilisant une tactique similaire pour larguer des tracts de propagande sur le sol nord-coréen.

Dans une déclaration publiée mercredi par l’agence de presse nord-coréenne KCNA, Kim a décrit les ballons comme étant « cadeaux sincères » et a dit que d’autres suivraient.

« Quand vous constaterez à quel point il est désagréable et fatigant de recevoir des saletés collantes, vous comprendrez qu’on ne peut pas parler aussi facilement de liberté d’expression lorsqu’il s’agit de [leafleting] dans les zones frontalières, » dit-elle. « Nous indiquons clairement qu’à l’avenir, nous répondrons à chaque cas avec des dizaines de fois la quantité de déchets que [the South] Les Coréens nous aspergent. »

Les tensions entre Séoul et Pyongyang se sont accrues ces derniers jours, la Corée du Nord ayant tenté lundi de lancer ce que le Sud a décrit comme un satellite espion, avant de tester une dizaine de missiles balistiques vendredi. De l’autre côté de la ligne d’armistice, la Corée du Sud et les États-Unis ont organisé lundi des exercices militaires conjoints impliquant plus de 90 avions.