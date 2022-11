La Corée du Nord lance au moins 10 missiles ; La Corée du Sud répond avec ses propres missiles de test

La Corée du Nord a tiré mercredi une douzaine de missiles en direction de la Corée du Sud, et au moins un a atterri près de la frontière maritime tendue des rivaux.

La Corée du Sud a riposté en tirant ses propres missiles d’essai.

Les lancements sont intervenus quelques heures après que la Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires pour amener les États-Unis et la Corée du Sud à “payer le prix le plus horrible de l’histoire” alors qu’elle a intensifié sa rhétorique enflammée ciblant les exercices militaires sud-coréens-américains en cours qu’elle considère comme un répétition de l’invasion.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré qu’au moins un des missiles lancés par la Corée du Nord avait atterri à moins de 40 milles de la ville sud-coréenne de Sokcho sur la côte est et à 104 milles d’Ulleung, où des avertissements de raid aérien avaient retenti.

LA CORÉE DU NORD AVERTIT D’UNE RÉPONSE “PLUS PUISSANTE” AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

“Nous avons entendu la sirène vers 8h55 et nous sommes tous descendus dans le bâtiment vers le lieu d’évacuation au sous-sol”, a déclaré à Reuters un responsable du comté d’Ulleung. “Nous sommes restés là jusqu’à ce que nous montions à l’étage vers 9h15 après avoir entendu que le projectile était tombé en haute mer.”

Les chefs d’état-major interarmées du Sud ont déclaré que le président Yoon Suk-yeol avait ordonné une “réponse rapide” à la dernière attaque du Nord.

La Corée du Nord a demandé aux États-Unis et à la Corée du Sud de mettre fin aux exercices militaires à grande échelle autour de la péninsule.

LA CORÉE DU NORD LANCE UN MISSILE BALISTIQUE VERS SES EAUX ORIENTALES, DIT LA CORÉE DU SUD

C’était la première fois qu’un missile balistique nord-coréen atterrissait près des eaux sud-coréennes, selon les chefs d’état-major interarmées du Sud.

“Notre armée ne pourra jamais tolérer ce genre d’acte provocateur de la Corée du Nord et répondra strictement et fermement dans le cadre d’une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis”, a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé lundi l’un de leurs plus grands exercices aériens militaires combinés, appelé Vigilant Storm, avec des centaines d’avions de combat des deux pays organisant des attaques simulées 24 heures sur 24.

La Corée du Nord a déjà testé un nombre record de missiles cette année. Le pays a déclaré qu’un récent barrage de lancements était en réponse aux exercices militaires.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.