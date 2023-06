La Corée du Nord lance 2 missiles balistiques après des exercices militaires sud-coréens et américains

La Corée du Nord a tiré jeudi deux missiles à courte portée au large de sa côte est, a déclaré l’armée sud-coréenne, moins d’une heure après que Pyongyang a averti d’une réponse « inévitable » aux exercices militaires organisés plus tôt dans la journée par les troupes sud-coréennes et américaines.

Le ministère japonais de la Défense a déclaré que les deux missiles balistiques avaient atterri dans la zone économique exclusive (ZEE) du pays, ayant probablement suivi une trajectoire irrégulière. L’un a atterri dans la mer du Japon à environ 110 kilomètres au nord-ouest de l’île de Hegura, qui fait partie de la préfecture d’Ishikawa, et l’autre à environ 250 kilomètres, ont indiqué les autorités japonaises.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a condamné les lancements.

« Le dernier lancement de missile est une violation des résolutions du Conseil de sécurité et une escalade des provocations contre la communauté internationale dans son ensemble. Nous avons protesté vigoureusement contre la Corée du Nord », a-t-il déclaré aux journalistes.

Le gouvernement devait tenir une réunion du Conseil de sécurité nationale, a rapporté Kyodo News.

La dernière action de la Corée du Nord est intervenue alors que le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan, était à Tokyo pour des réunions avec ses homologues japonais et sud-coréens.

Lors d’une réunion avec le conseiller à la sécurité nationale de la Corée du Sud, Cho Tae-yong, et le conseiller à la sécurité nationale du Japon, Takeo Akiba, jeudi, le trio a discuté des « programmes nucléaires et de missiles illicites de la Corée du Nord et des provocations les plus récentes et a identifié les prochaines étapes pour renforcer leur coopération ». -opération. »

Les représentants de la Maison Blanche et du Département d’État américain n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le lancement.

Programmes de missiles et d’armes nucléaires interdits

Les troupes sud-coréennes et américaines ont participé jeudi à des exercices conjoints de tir réel, lors de la dernière démonstration de force qui, selon les alliés, est nécessaire pour dissuader la Corée du Nord. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a assisté à la participation de plusieurs milliers de soldats.

Un porte-parole du ministère nord-coréen de la Défense nationale a déclaré que les exercices aggravaient la tension militaire dans la région et que ses forces répondraient sévèrement à « tout type de protestations ou de provocations de la part des ennemis ».

Pyongyang a tenté en vain de lancer un satellite espion à la fin du mois dernier, lors de son premier lancement de satellite depuis 2016, le propulseur de fusée et la charge utile plongeant dans la mer.

Les programmes de missiles balistiques et d’armes nucléaires de la Corée du Nord sont interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont sanctionné le pays.

Les efforts diplomatiques pour réduire les tensions ou persuader Pyongyang d’abandonner son arsenal nucléaire sont au point mort.

La Corée du Sud a poursuivi mercredi la Corée du Nord pour 35 millions de dollars américains en compensation d’un bureau de liaison que la Corée du Nord a fait exploser en 2020, dans une affaire mettant en évidence la rupture des liens entre les voisins alors que le Nord poursuit ses programmes d’armement.