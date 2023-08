La Corée du Nord interdit aux femmes de porter des shorts après les avoir qualifiés de « mode capitaliste » (mais les hommes peuvent toujours les porter)

La Corée du Nord a interdit aux femmes de porter des shorts lors de la dernière répression de tout comportement ou pratique jugé étranger ou capitaliste.

Dans le cadre de la dernière application de la loi sur le rejet de la pensée et de la culture réactionnaires du royaume ermite, les responsables ont déclaré que toute femme qui porte des vêtements qui ne descendent pas sous la ligne du genou bafoue les principes de «l’étiquette socialiste».

Il survient à des températures supérieures à 30 ° C dans un pays où les étés sont longs et humides et où la plupart des citoyens sont déjà soumis à un niveau de vie épouvantable sous le chef dynastique Kim Jong Un.

Un habitant de la province sud-coréenne de Pyongan a déclaré à Radio Free Asia sous couvert d’anonymat: « Les autorités arrêtent les femmes qui portent des shorts dans les rues, affirmant que cela n’est pas conforme à la tradition et au mode de vie socialistes.

« Il y a quelques années, ils sévissaient contre les pantalons à jupe large, disant qu’ils étaient à la mode japonaise », a-t-elle déclaré.

«Beaucoup de femmes se plaignent, demandent pourquoi les hommes peuvent porter des shorts et les femmes non. Ils disent que les autorités nous discriminent.

Dans cette photo d’archive fournie par le gouvernement nord-coréen, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’exprime à Pyongyang, en Corée du Nord

Cette photo prise pendant la période du 3 au 5 août 2023 et publiée par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord le 6 août 2023 montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un inspectant une nouvelle série d’armes à feu

Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un

Pour les citoyens nord-coréens ordinaires qui ne font pas partie des quelques privilégiés proches de Kim et de ses élites du parti, la vie est sombre.

Une grande partie de la population du pays est régulièrement confrontée à la famine, a peu accès aux soins de santé de base et est constamment sous la menace de sanctions pour la moindre transgression.

Un rapport de Human Rights Watch sur les libertés sociales dans le pays indique : « Le gouvernement nie systématiquement toutes les libertés fondamentales, y compris la liberté d’expression, de réunion publique, d’association et de religion.

« La peur des châtiments collectifs est utilisée pour faire taire la dissidence. Les autorités nord-coréennes envoient régulièrement des opposants présumés au gouvernement dans des camps de prisonniers politiques secrets dans des régions reculées où ils sont torturés par des gardes, des rations de famine et des travaux forcés.

Il conclut : « Le gouvernement ne protège pas les droits de nombreux groupes à risque, notamment les femmes, les enfants et les personnes handicapées.

Les femmes prises en flagrant délit de non-respect de la nouvelle réglementation interdisant les shorts sont donc susceptibles d’être giflées par toutes sortes de sanctions disproportionnées.

Alors que son voisin du sud est devenu l’un des pays les plus avancés au monde sur le plan technologique et des économies en plein essor, la Corée du Nord est devenue un État paria.

Kim Jong Un, le troisième membre de la lignée Kim à prendre le pouvoir en Corée du Nord, a investi la quasi-totalité des richesses et des ressources de son pays dans la poursuite d’une mission obsédante : cultiver « l’arsenal stratégique » de missiles et d’engins nucléaires le plus puissant au monde. .

Pendant tout ce temps, il a intensifié la rhétorique anti-occidentale et anticapitaliste, les citoyens nord-coréens étant élevés pour voir la Corée du Sud et une grande partie du reste du monde comme une menace pour leur existence même à laquelle il faut résister à tout prix.

La semaine dernière, Kim a limogé le général en chef de son armée et a appelé à davantage de préparatifs pour la possibilité d’une guerre, à une augmentation de la production d’armes et à l’expansion des exercices militaires.

Kim a fait ces commentaires lors d’une réunion de la Commission militaire centrale qui a discuté de plans de contre-mesures pour dissuader les ennemis de la Corée du Nord, qu’elle n’a pas nommés, selon le rapport de l’agence de presse officielle KCNA.

Le général en chef du pays, le chef d’état-major général Pak Su Il, a été « limogé », a rapporté KCNA, sans donner plus de détails. Il avait servi dans son rôle pendant environ sept mois.

Cette photo prise le 27 juillet 2023 et publiée par l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord le 28 juillet 2023 montre un défilé militaire pour marquer un anniversaire clé de la guerre de Corée sur la place Kim Il Sung à Pyongyang

Cette photo prise le 27 juillet 2023 et publiée par l’agence de presse centrale coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord le 28 juillet 2023 montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (à droite) assistant à un défilé militaire

Pak a été remplacé par le général Ri Yong Gil, qui était auparavant ministre de la Défense du pays, ainsi que commandant en chef de ses troupes conventionnelles.

Ri a également été chef d’état-major de l’armée. Lorsqu’il a été remplacé en 2016, son limogeage et son absence des événements officiels ont déclenché des rapports en Corée du Sud selon lesquels il avait été exécuté. Il réapparut quelques mois plus tard, lorsqu’il fut nommé à un autre poste de direction.

Kim a également fixé un objectif pour l’expansion de la capacité de production d’armes, selon le rapport, sans fournir de détails. La semaine dernière, il a visité des usines d’armement où il a appelé à la construction de plus de moteurs de missiles, d’artillerie et d’autres armes.

Des photos publiées par KCNA montraient Kim montrant Séoul et les zones entourant la capitale sud-coréenne sur une carte.

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, notamment des obus d’artillerie, des roquettes et des missiles. La Russie et la Corée du Nord ont nié ces allégations.

Kim a également appelé l’armée à mener des exercices avec les dernières armes et équipements du pays pour garder ses forces prêtes au combat, selon le rapport.

La Corée du Nord doit organiser un défilé de la milice le 9 septembre, marquant le 75e anniversaire de la Journée de la fondation de la République. La Corée du Nord a un certain nombre de groupes paramilitaires qu’elle utilise pour renforcer ses forces militaires.

Les États-Unis et la Corée du Sud doivent organiser des exercices militaires entre le 21 et le 24 août, ce que le Nord considère comme une menace pour sa sécurité.