Pyongyang a fait de sa politique de développement de la dissuasion stratégique une « loi fondamentale de l’État »

Le développement d’armes nucléaires est devenu plus qu’une simple stratégie de défense nationale clé pour la Corée du Nord. Il s’agit désormais d’un pilier constitutionnel de l’appareil de sécurité du pays.

La politique de renforcement des forces nucléaires de Pyongyang « est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l’État, que personne n’a le droit de bafouer avec quoi que ce soit », Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré mercredi dans un discours à l’Assemblée populaire suprême (ASP) du pays.

Le média public KCNA a publié jeudi une traduction anglaise du discours. La nouvelle disposition constitutionnelle exige que Pyongyang « Dissuader la guerre et protéger la paix régionale et mondiale en développant rapidement les armes nucléaires à un niveau supérieur » dit Kim.

« Il s’agit d’un événement historique qui a fourni un puissant levier politique pour renforcer remarquablement les capacités de défense nationale, y compris la force nucléaire, pour consolider fermement les fondements institutionnels et juridiques permettant de garantir la sécurité et de protéger les intérêts nationaux en s’appuyant sur elle », il ajouta.

L’adoption législative unanime de l’amendement constitutionnel intervient un an seulement après que le SPA a codifié la politique en matière d’armes nucléaires de Kim comme « irréversible, » y compris l’approbation de l’utilisation préventive de ces armes. La Corée du Nord a rejeté les appels de la Corée du Sud et des États-Unis à abandonner son programme nucléaire en échange de promesses d’allègement des sanctions, et Kim s’est engagé plus tôt cette année à « de façon exponentielle » augmenter la production d’ogives. Il a intensifié ses essais de missiles dans un contexte d’escalade des tensions avec Washington et Séoul.

L’alliance militaire entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon est devenue la « L’OTAN version asiatique, cause profonde de la guerre et de l’agression » dit Kim. « Il ne s’agit que de la pire menace réelle, sans parler d’une rhétorique menaçante ou d’une entité imaginaire. » Il a ajouté qu’avec Washington opérant selon un « Mentalité de guerre froide » et en procédant à des provocations militaires, Pyongyang doit accélérer la modernisation de ses armes nucléaires pour maintenir « dissuasion stratégique ».

Si la Corée du Nord s’était appuyée sur « parapluie nucléaire » des autres pays, il aurait été exposé à des risques toujours croissants « chantage » des États-Unis et « aurait certainement subi un holocauste nucléaire et une destruction totale il y a longtemps », dit Kim. En s’armant, a-t-il ajouté, Pyongyang a atteint un objectif « fière réalité » dans lequel son programme nucléaire « renforce le prestige et la puissance nationaux et oriente le monde vers la justice ».

Kim a également appelé à promouvoir la solidarité avec les nations qui sont « s’opposer aux États-Unis et à la stratégie d’hégémonie de l’Occident. » Le dirigeant nord-coréen s’est rendu à Vladivostok au début du mois pour s’entretenir avec le président russe Vladimir Poutine sur la coopération militaire entre les deux pays. Aucun accord n’a été signé lors de la visite de Kim, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.