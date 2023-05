La Corée du Nord informe le Japon voisin de son intention de lancer un satellite, un avertissement de sécurité est émis

La Corée du Nord a informé lundi le Japon voisin qu’elle prévoyait de lancer un satellite dans les prochains jours, malgré l’interdiction par les Nations unies de se livrer à une telle activité.

Les garde-côtes japonais ont déclaré que les autorités nord-coréennes des voies navigables avaient révélé que la fenêtre de lancement se situait entre le 31 mai et le 11 juin et que le lancement pourrait affecter les eaux de la mer Jaune, de la mer de Chine orientale et à l’est de l’île de Luzon aux Philippines.

Un avertissement de sécurité a été émis par les garde-côtes japonais pour les navires dans la région à ces dates en raison des dangers possibles de chute de débris. La garde côtière coordonne et distribue des informations sur la sécurité maritime en Asie de l’Est, ce qui explique probablement pourquoi elle a reçu l’avis de la Corée du Nord.

Pour que la Corée du Nord lance un satellite dans l’espace, elle devrait utiliser la technologie des missiles à longue portée interdite par les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Les précédents lancements de satellites d’observation de la Terre par le pays étaient considérés comme des tests de missiles déguisés.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le lancement violerait les résolutions de l’ONU et constituerait « une menace pour la paix et la sécurité du Japon, de la région et de la communauté internationale ».

Le ministre de la Défense, Yasukazu Hamada, a ordonné à la Force d’autodéfense japonaise d’abattre le satellite ou les débris s’ils pénétraient sur le territoire japonais.

Matsuno a déclaré qu’il était possible que le satellite entre ou passe au-dessus des îles du sud-ouest du Japon. Cela inclurait Okinawa, où les États-Unis ont d’importantes bases militaires et des milliers de soldats.

Le Japon est en attente de la chute de débris de missiles après les lancements nord-coréens plus tôt cette année. Le pays a également déployé des systèmes de défense antimissile et des intercepteurs navire-air dans sa région du sud-ouest.

Le bureau du Premier ministre Fumio Kishida a déclaré qu’il avait ordonné aux responsables de recueillir et d’analyser les informations relatives au lancement afin d’en informer les Japonais.

Les médias d’État nord-coréens ont rapporté plus tôt ce mois-ci que le dirigeant Kim Jong Un avait inspecté un satellite espion militaire terminé au centre aérospatial de son pays et avait approuvé son plan de lancement.

L’avis de lancement donné lundi au Japon ne précisait pas le type de satellite.

La Corée du Sud a lancé son premier satellite de qualité commerciale dans l’espace la semaine dernière, ce qui pourrait lui donner la technologie et l’expertise nécessaires pour mettre son premier satellite espion militaire en orbite plus tard cette année – et la capacité de développer d’autres missiles puissants. Selon les experts, Kim voudrait que son pays lance un satellite espion avant la Corée du Sud.

La Corée du Nord a mis en orbite des satellites d’observation de la Terre en 2012 et 2016. Elle n’informe pas les pays voisins des tirs de missiles prévus mais a déjà donné des avis avant les lancements de satellites.

Les satellites espions font partie de plusieurs systèmes d’armes de haute technologie que Kim s’est publiquement engagé à développer. Les autres comprennent les ICBM à propergol solide, les sous-marins à propulsion nucléaire, les missiles hypersoniques et les missiles à ogives multiples.

Depuis le début de l’année dernière, la Corée du Nord a testé plus de 100 missiles, dont certains étaient des armes à capacité nucléaire à distance de frappe du continent américain, de la Corée du Sud et du Japon. La Corée du Nord affirme que ses tests sont destinés à avertir de l’extension des exercices militaires entre les États-Unis et la Corée du Sud.

La semaine dernière, les militaires sud-coréen et américain ont mené des exercices de tir réel à grande échelle près de la frontière des deux pays. La Corée du Nord a averti lundi que les États-Unis et la Corée du Sud feront face à des conséquences non précisées pour leur « scénario de guerre d’agression ».

« Nous voudrions leur demander s’ils peuvent faire face aux conséquences qu’entraîneront leurs pari de guerre imprudents et dangereux qui sont mis en scène sous les yeux des forces armées de [North Korea] », a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.