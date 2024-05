La Corée du Nord informe le Japon de son projet de lancement de satellite, une tentative probable pour mettre en orbite un deuxième satellite espion

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — La Corée du Nord a révélé son intention de lancer un satellite d’ici le début de la semaine prochaine, a annoncé lundi le Japon, dans le but apparent de mettre en orbite le deuxième satellite espion militaire du Nord, une nouvelle violation des interdictions de l’ONU.

La notification du lancement intervient alors que les dirigeants de la Corée du Sud, du Japon et de la Chine se réunissent lundi à Séoul pour leur première réunion trilatérale.

Les garde-côtes japonais ont déclaré avoir été informés par la Corée du Nord de son projet de lancement d’une « fusée satellite », avec des précautions de sécurité dans les eaux situées entre la péninsule coréenne et la Chine et à l’est de l’île philippine de Luzon, à partir de lundi et jusqu’au 3 juin à minuit.

La Corée du Nord donne au Japon ses informations de lancement parce que les garde-côtes japonais coordonnent et distribuent les informations sur la sécurité maritime en Asie de l’Est.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a demandé aux responsables de coopérer avec les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres pays pour demander fermement à la Corée du Nord de ne pas procéder au lancement et de prendre les mesures les plus strictes en cas d’urgence, a indiqué son bureau.

Le plan de lancement fait probablement référence à la volonté du Nord de lancer son deuxième satellite espion militaire dans l’espace. L’armée sud-coréenne a déclaré vendredi avoir détecté des signes indiquant que la Corée du Nord se livrait à des activités soupçonnées d’être des préparatifs pour le lancement d’un satellite espion depuis sa principale installation de lancement de Tongchangri, dans le nord-ouest.

L’ONU interdit à la Corée du Nord de procéder à tout lancement de satellite, les considérant comme une couverture pour tester sa technologie de missiles à longue portée. La Corée du Nord a toujours soutenu qu’elle avait le droit de lancer des satellites et de tester des missiles. Il affirme que les satellites espions lui permettraient de mieux surveiller les mouvements des États-Unis et de la Corée du Sud et d’améliorer la capacité de frappe de précision de ses missiles à capacité nucléaire.

Lors d’entretiens téléphoniques, de hauts diplomates du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis ont convenu d’exhorter la Corée du Nord à annuler le lancement, soulignant que tout lancement nord-coréen utilisant la technologie balistique violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. Le ministère de l’Unification de la Corée du Sud a qualifié séparément le lancement d’un satellite par la Corée du Nord de « provocation qui menace sérieusement notre sécurité et celle de la région ».

En novembre dernier, la Corée du Nord a envoyé son premier satellite de reconnaissance militaire en orbite dans le cadre de ses efforts visant à construire un réseau de surveillance spatial pour faire face à ce qu’il appelle les menaces militaires croissantes dirigées par les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a déclaré plus tard lors d’une réunion du parti au pouvoir en fin d’année que le pays lancerait trois satellites espions militaires supplémentaires en 2024.

Il existe un doute largement répandu quant à la quantité d’images militairement significatives que le satellite nord-coréen peut produire. Mais certains experts civils affirment que l’exploitation de plusieurs de ces satellites pourrait encore aider la Corée du Nord à surveiller à tout moment de grandes cibles chez ses rivaux.

Selon la dernière notification de lancement de la Corée du Nord au Japon, les zones dangereuses où tomberaient les débris de la fusée sont les mêmes endroits que ceux identifiés par le pays avant son lancement en novembre.

Cela suggère que la Corée du Nord utiliserait les mêmes premier et deuxième étages de fusée que ceux du lancement précédent, a déclaré Chang Young-keun, expert en missiles à l’Institut coréen de recherche sur la stratégie nationale, basé à Séoul.

Chang a déclaré que le lancement de trois satellites espions supplémentaires cette année permettrait à la Corée du Nord d’obtenir plus fréquemment des images de sites en Corée du Sud, au Japon et dans le territoire américain de Guam dans le Pacifique.

Depuis 2022, la Corée du Nord s’est engagée dans une série d’essais de missiles provocateurs pour moderniser et étendre ses arsenaux d’armes, incitant les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon à renforcer leur partenariat de sécurité en réponse. Les experts affirment que la Corée du Nord pense probablement qu’un arsenaux d’armes élargis augmenterait son influence dans la future diplomatie avec les États-Unis.

La Corée du Nord ne figurait pas parmi les sujets inscrits à l’ordre du jour officiel de la réunion trilatérale de lundi entre Kishida, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre chinois Li Qiang.

Mais lors d’une réunion bilatérale avec Li dimanche, Yoon a demandé à la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, de contribuer à promouvoir la paix dans la péninsule coréenne, tout en parlant du programme nucléaire de la Corée du Nord et de l’approfondissement de ses liens militaires avec la Russie, selon au bureau de Yoon.

La Corée du Sud, le Japon et les États-Unis exhortent depuis longtemps la Chine – le principal allié et pipeline économique de la Corée du Nord – à utiliser son influence pour persuader le Nord d’abandonner ses ambitions nucléaires. Mais la Chine est soupçonnée d’éviter d’appliquer pleinement les sanctions de l’ONU contre la Corée du Nord et d’envoyer clandestinement des cargaisons d’aide pour aider son voisin pauvre à rester à flot.

Dimanche, le vice-ministre nord-coréen de la Défense, Kim Kang Il, a menacé de prendre des « mesures offensives » non précisées en réponse à ce qu’il a décrit comme des navires de la marine et des garde-côtes sud-coréens violant la frontière maritime occidentale contestée des rivaux, qui a été le théâtre de plusieurs conflits sanglants. escarmouches maritimes ces dernières années.

Il s’est également engagé à riposter contre les militants sud-coréens qui font passer des tracts de propagande anti-Pyongyang de l’autre côté de la frontière.

Yamaguchi a rapporté de Tokyo. L’écrivain d’Associated Press, Kim Tong-hyung, a contribué à ce rapport.