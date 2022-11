La Corée du Nord fournit secrètement de l’artillerie à la Russie, selon les États-Unis

Le gouvernement nord-coréen canalise secrètement des obus d’artillerie pour aider la Russie dans sa guerre en Ukraine en utilisant des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour masquer le mouvement des armes, a déclaré la Maison Blanche. a déclaré mercredi, même s’il n’était pas encore clair si ces expéditions étaient reçu.

Kirby ne divulguerait pas comment les Nord-Coréens pourraient expédier les obus d’artillerie ou quels pays seraient des points de transfert, disant seulement : « Nous avons une idée de l’endroit où ils vont » et que les États-Unis « continueraient à regarder quelles sont nos options.

“En septembre, nous avions des indications que la Russie était prête à acheter”, a-t-il déclaré. “Maintenant, nous avons des indications que la Russie a acheté – et ils sont en mouvement.”

Au Moyen-Orient, la Russie entretient des relations étroites avec la Syrie, où elle a été le principal patron militaire du président Bachar al-Assad dans une guerre civile de 11 ans qui est devenue une impasse avec des groupes rebelles et extrémistes largement soutenus dans un coin dans la partie nord-ouest. du pays. La Russie contrôle, en vertu d’un accord bilatéral, la base navale de Tartous, sur la côte méditerranéenne, ainsi que la base aérienne de Hmeimim. Moscou a modernisé les deux installations ces dernières années.

Assad entretient également des relations avec la Corée du Nord, accusée de fournir l’armée syrienne avec des missiles balistiques et des composants d’armes chimiques au mépris des sanctions de l’ONU. En 2019, les deux pays ont signé un accord de coopération économique.

En Afrique du Nord, des mercenaires russes du groupe Wagner seraient présents dans des bases et des ports contrôlés par l’armée nationale libyenne du chef de guerre rebelle Khalifa Hifter. Les chercheurs affirment que le groupe est présent dans plus d’une douzaine de pays sur le continent.

L’administration Biden a également accusé l’Iran de vendre des armes, y compris des drones d’attaque kamikaze, à la Russie. Les avions sans pilote ont été utilisés dans des attaques massives contre des infrastructures ukrainiennes ces dernières semaines. Les responsables américains ont mis en garde contre d’éventuels futurs transferts de missiles. L’Iran, a déclaré l’administration, a envoyé ses propres techniciens en Crimée, la péninsule ukrainienne illégalement annexée dans la mer Noire, pour former des agents russes sur les systèmes de drones et les réparer.

Les achats de la Corée du Nord et de l’Iran, tous deux soumis à de lourdes sanctions internationales, sont “un signe des pénuries et des besoins d’articles de la Russie” dans la conduite de sa guerre en Ukraine, a déclaré Kirby, ajoutant que les contrôles américains et internationaux à l’exportation ont eu un effet sur M. La base industrielle de Poutine, l’obligeant à sortir.