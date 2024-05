La Corée du Nord fait voler des centaines de ballons remplis de déchets au-dessus de la Corée du Sud

La Corée du Nord a lancé des centaines de ballons transportant des déchets vers la Corée du Sud dans le cadre de l’une de ses provocations les plus bizarres contre son rival depuis des années, incitant l’armée sud-coréenne à mobiliser des équipes d’intervention chimique et explosive pour récupérer des objets et des débris dans différentes régions du pays.

La campagne de montgolfières a eu lieu alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un exhortait ses scientifiques militaires à surmonter un échec du lancement du satellite et continuer à développer des capacités de reconnaissance spatiale, qu’il a qualifiées de cruciales pour contrer les activités militaires américaines et sud-coréennes, ont déclaré mercredi les médias d’État.

Un ballon qui aurait été envoyé par la Corée du Nord, transportant divers objets, dont ce qui semblait être des déchets et des excréments, est aperçu au-dessus d’une rizière à Cheorwon, en Corée du Sud, le 29 mai 2024. AGENCE DE PRESSE YONHAP



Dans ses premiers commentaires publics sur l’échec du lancement, Kim a également mis en garde contre une action « sévère » non précisée contre la Corée du Sud à propos d’un exercice impliquant 20 avions de combat près de la frontière intercoréenne quelques heures auparavant. Corée du NordLe lancement a échoué lundi. Dans un discours prononcé mardi, Kim a qualifié la réponse sud-coréenne de « folie hystérique » et de « provocation très dangereuse qui ne peut être ignorée », a déclaré mercredi l’agence de presse officielle nord-coréenne.

Autre signe de tensions entre les rivaux divisés par la guerre, les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont déclaré que la Corée du Nord avait également envoyé un grand nombre de ballons transportant des déchets vers le Sud depuis mardi soir, en représailles apparentes contre des militants sud-coréens pour avoir transporté des déchets. Des tracts de propagande de Pyongyang de l’autre côté de la frontière.

L’armée sud-coréenne a déclaré qu’environ 260 ballons nord-coréens avaient été découverts mercredi après-midi dans diverses régions du pays et étaient en train d’être récupérés par des équipes militaires d’intervention rapide et de déminage. Il a conseillé aux civils de ne pas toucher aux objets provenant de Corée du Nord et de se présenter à l’armée ou à la police après les avoir découverts.

Des photos publiées par l’armée montraient des déchets éparpillés sur les autoroutes et les routes de différentes régions du pays. Dans la capitale, Séoul, des responsables militaires ont découvert ce qui semblait être une minuterie probablement conçue pour faire éclater les sacs poubelles en vol. Dans la province centrale du Chungcheong du Sud, deux énormes ballons transportant un sac en plastique non dégonflé rempli de substances semblables à de la saleté ont été aperçus sur une route.

Aucun dommage causé par les ballons n’a été signalé dans l’immédiat. Des activités similaires de ballons nord-coréens ont endommagé des voitures et d’autres biens en 2016.

Dans un communiqué publié ce week-end, le vice-ministre nord-coréen de la Défense, Kim Kang Il, a déclaré que le Nord prévoyait de disperser « des monticules de vieux papiers et d’immondices » sur les zones frontalières et d’autres parties de la Corée du Sud, dans ce qu’il a décrit comme une « vengeance ». tat » contre la distribution de tracts par des militants sud-coréens.

Selon les médias locaux, certains ballons transportaient également du papier toilette et des excréments d’animaux présumés vers le Sud, selon l’Agence France-Presse.

Les commentaires de Kim Jong Un sur le satellite proviennent d’un discours prononcé à l’Académie des sciences de la défense du Nord, où il s’est rendu un jour après l’explosion d’une fusée transportant ce qui aurait été le deuxième satellite de reconnaissance militaire de son pays, peu après le décollage. L’administration nord-coréenne de technologie aérospatiale a déclaré que l’explosion était peut-être liée à la fiabilité d’un nouveau moteur de fusée alimenté au pétrole et utilisant de l’oxygène liquide comme comburant.

Les animosités entre les Corées sont à leur pire niveau depuis des années alors que le rythme des démonstrations d’armes de Kim et des exercices militaires combinés de la Corée du Sud avec les États-Unis et le Japon s’est intensifié depuis 2022.

L’échec du lancement du satellite constitue un revers pour le projet de Kim de lancer trois autres satellites espions militaires en 2024 après la mise en orbite du premier satellite de reconnaissance militaire nord-coréen en novembre dernier. Le lancement de novembre faisait suite à deux tentatives infructueuses.

Le lancement de lundi a suscité des critiques de la part de la Corée du Sud, du Japon et des Etats-Unis, car les Nations Unies interdisent à la Corée du Nord de procéder à de tels lancements de fusées, les considérant comme une couverture pour tester la technologie des missiles à longue portée.

La Corée du Nord a fermement soutenu qu’elle avait le droit de lancer des satellites et de tester des missiles face à ce qu’elle perçoit comme des menaces militaires dirigées par les États-Unis. Kim a décrit les satellites espions comme cruciaux pour surveiller les activités militaires américaines et sud-coréennes et renforcer la menace posée par ses missiles à capacité nucléaire.

« L’acquisition de satellites de reconnaissance militaires est une tâche essentielle pour notre pays afin de renforcer davantage notre dissuasion d’autodéfense (…) face aux changements sérieux dans l’environnement de sécurité de notre pays provoqués par les manœuvres militaires américaines et divers actes de provocation », a déclaré Kim.

La Corée du Nord n’a pas précisé quand elle serait prête à tenter à nouveau un lancement de satellite, ce qui, selon certains experts, pourrait prendre des mois.

La mention par les médias d’État d’un moteur-fusée à oxygène liquide et pétrole suggère que le Nord tente de développer un lanceur spatial plus puissant, capable de supporter des charges utiles plus importantes, selon certains experts sud-coréens.

On pense que les précédentes fusées spatiales nord-coréennes utilisaient de la diméthylhydrazine asymétrique comme carburant et du tétroxyde de diazote comme oxydant. La transition rapide du pays dans la conception de fusées spatiales indique peut-être une aide technologique externe, qui viendrait probablement de la Russie, a déclaré Chang Young-keun, expert en missiles à l’Institut de recherche sud-coréen pour la stratégie nationale.

Kim a renforcé la visibilité de ses liens avec la Russie ces derniers mois, comme en témoigne son sommet avec le président russe Vladimir Poutine en septembre, alors qu’ils s’alignent face à leurs confrontations séparées avec Washington. La rencontre de Kim avec Poutine a eu lieu dans un port spatial de l’Extrême-Orient russe et a eu lieu après les échecs consécutifs de la Corée du Nord dans ses tentatives de lancement de son premier satellite espion. Poutine a ensuite déclaré aux journalistes russes que Moscou était prêt à aider le Nord à construire des satellites.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont également accusé la Corée du Nord de fournir à la Russie des obus d’artillerie, des missiles et d’autres équipements militaires pour l’aider à prolonger ses combats en Ukraine.