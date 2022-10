La Corée du Nord fait voler des avions de combat et teste un autre missile balistique

WASHINGTON – L’armée sud-coréenne a déclaré avoir détecté un lancement de missile balistique à courte portée nord-coréen, le dernier d’une série d’essais par le pays doté de l’arme nucléaire qui ont accru les tensions avec ses voisins en Asie et aux États-Unis

Les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud ont également déclaré que des avions de combat nord-coréens volaient près de leur frontière commune, incitant Séoul à embarquer des avions de combat F-35. Les 10 avions en provenance du Nord ont volé à 11 km de la frontière intercoréenne, selon l’armée sud-coréenne.

C’est la deuxième fois au cours de la semaine dernière que la Corée du Nord fait voler des avions militaires près de la frontière. Jeudi dernier, Pyongyang a fait voler 12 avions de chasse et bombardiers près de la frontière.

Le Pentagone a déclaré qu’il était au courant du dernier lancement de missiles balistiques nord-coréens et qu’il continuerait de surveiller la situation.

“Nous avons estimé que cet événement ne constitue pas une menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ou pour nos alliés”, a déclaré le Commandement indopacifique américain, le commandement combattant qui supervise la région, dans un communiqué.

“Les engagements américains pour la défense de la République de Corée et du Japon restent à toute épreuve”, a ajouté le commandement.

Le département d’État a condamné le dernier lancement de missiles balistiques et a indiqué que tous les tests effectués par la Corée du Nord sont en violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

“Nous continuons à rechercher un dialogue sérieux et soutenu avec la République populaire démocratique de Corée, mais la RPDC refuse de s’engager”, a déclaré un porte-parole du département d’Etat dans un communiqué.

Le test de jeudi intervient moins d’un jour après que la Corée du Nord a déclaré avoir testé un missile de croisière à longue portée. Pyongyang a également effectué des lancements de missiles les 3 et 5 octobre.

Le test du 3 octobre, le premier en cinq ans à survoler le Japon, a été répondu par une volée de missiles américains et sud-coréens. Le Pentagone a déclaré que les quatre missiles avaient été lancés dans les eaux au large de la côte est de la péninsule coréenne.

Sous Kim Jong Un, l’État reclus a provoqué la colère des dirigeants mondiaux en effectuant son essai nucléaire le plus puissant, en lançant son tout premier missile balistique intercontinental et en menaçant d’envoyer des missiles dans les eaux proches du territoire américain de Guam.

Depuis 2011, Kim a lancé plus de 100 missiles et effectué quatre essais d’armes nucléaires, ce qui est plus que ce que son père, Kim Jong Il, et son grand-père, Kim Il Sung, ont lancé sur une période de 27 ans.

Jusqu’à présent cette année, la Corée du Nord a tiré plus de 35 essais de missiles balistiques.