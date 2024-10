La Corée du Nord fait exploser les routes vers le Sud – Séoul (VIDÉOS) — RT World News

L’armée du pays a prévenu plus tôt qu’elle déconnecterait les deux parties de la péninsule en réponse au fait que Séoul aurait fait voler des drones au-dessus de Pyongyang.

La Corée du Nord a fait exploser des tronçons de route menant à la Corée du Sud, séparant ainsi les deux pays, selon l’armée de Séoul.

Des explosifs ont explosé lundi du côté nord de la frontière, a déclaré le chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS) dans un communiqué, cité par l’agence de presse Yonhap.

« La Corée du Nord a fait exploser des parties des routes de Gyeongui et de Donghae au nord de la ligne de démarcation militaire vers midi. » » lit-on dans la déclaration. Les deux routes n’étaient plus utilisées depuis août et les explosions n’ont causé aucun dégât du côté sud-coréen de la frontière, a indiqué le JCS. Le Sud a cependant intensifié sa surveillance et sa préparation après les incidents.

Les troupes nord-coréennes auraient également tenté de poser des explosifs sur la route longeant le côté sud-coréen de la ligne de démarcation, incitant l’armée sud-coréenne à tirer des coups de semonce.

La Corée du Nord fait exploser les routes la reliant à la Corée du Sud. En réponse, l’armée sud-coréenne a mené des contre-tirs dans les zones situées au sud de la MDL. Selon les experts, les routes sont depuis longtemps inutilisées, mais les détruire envoie un message clair que Pyongyang ne veut pas négocier avec Séoul. . pic.twitter.com/8Q1M2JtSdr – Rapport actuel (@Currentreport1) 15 octobre 2024

Cette décision du Nord est intervenue en réponse au fait que Séoul aurait fait voler des drones au-dessus de sa capitale, Pyongyang. La Corée du Nord a affirmé vendredi que le Sud avait envoyé des drones larguer des tracts de propagande au-dessus de Pyongyang à trois reprises rien que ce mois-ci. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a condamné lundi les vols de drones, les qualifiant de « une grave provocation de l’ennemi » et commandé « action militaire immédiate ». Séoul n’a ni confirmé ni démenti les vols de drones, mais a prévenu que Pyongyang verrait le jour. « fin de son régime » si cela nuit aux Sud-Coréens.

Pyongyang a également été irrité par les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens il y a quelques semaines, que le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a qualifiés de « exercices de guerre provocateurs en vue d’une agression ». L’Armée populaire nord-coréenne (APK) a depuis fortifié son côté de la frontière avec de l’artillerie de première ligne, des unités militaires, des mines terrestres et des barrières, et s’est engagée la semaine dernière à « complètement » couper les routes et les voies ferrées intercoréennes pour « séparé » les deux parties de la péninsule.

Les deux Corées sont techniquement en guerre depuis que leur conflit de 1950 à 1953 s’est soldé par un armistice, qui n’a pas débouché sur un traité de paix. Les voisins ont connu un bref dégel sous l’ancien président libéral sud-coréen Moon Jae-in, qui a pris fin lorsque le conservateur Yoon Suk-yeol a été élu président en 2022. L’année dernière, Pyongyang a redéfini le Sud comme un « hostile » État.