La Corée du Nord fait exploser les routes intercoréennes près de la frontière

La Corée du Nord a fait exploser mardi des tronçons de routes et de voies ferrées intercoréennes de son côté de la frontière fortement fortifiée entre les deux Corées, incitant l’armée sud-coréenne à tirer des coups de semonce.

Pyongyang a annoncé la semaine dernière qu’il couperait complètement les routes et voies ferrées intercoréennes et renforcerait davantage les zones de son côté de la frontière dans le cadre de sa promotion d’un système à « deux États », abandonnant son objectif de longue date d’unification.

Mardi vers midi, certaines parties nord des lignes routières et ferroviaires reliées au Sud ont été détruites, a indiqué le chef d’état-major interarmées (JCS) du Sud.

Le ministère de l’Unification de Séoul, qui gère les affaires transfrontalières, a condamné l’incident comme une violation flagrante des accords intercoréens passés, le qualifiant de « hautement anormal ».

« Il est déplorable que la Corée du Nord adopte à plusieurs reprises un comportement aussi régressif », a déclaré le porte-parole du ministère, Koo Byoung-sam, lors d’un point de presse.

Les tensions sont montées après que le Nord a accusé la semaine dernière Séoul d’envoyer des drones au-dessus de Pyongyang. La Corée du Nord a déclaré que les drones avaient dispersé un « grand nombre » de tracts anti-Nord, et Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant Kim Jong-un, a averti mardi que Séoul « payerait un prix élevé ».

Le gouvernement sud-coréen a refusé de dire si les militaires sud-coréens ou des civils avaient piloté les prétendus drones.

Les deux Corées se sont également affrontées à propos de ballons remplis de déchets flottés depuis mai depuis la Corée du Nord. Pyongyang a déclaré que ces lancements étaient une réponse aux ballons envoyés par des militants anti-régime dans le Sud.

Après les démolitions de mardi, une vidéo diffusée par l’armée sud-coréenne montre une explosion et un panache de fumée s’élevant au-dessus d’une zone routière où le Nord avait érigé une barrière noire.

On y voit également plusieurs camions-bennes et engins de terrassement s’approcher avec un groupe de responsables militaires nord-coréens observant et guidant les véhicules.

En réponse aux explosions, l’armée sud-coréenne a tiré des coups de semonce au sud de la ligne de démarcation militaire, bien qu’il n’y ait eu aucun dégât du côté sud de la frontière, a-t-il précisé.

La Chine exprime ses inquiétudes

Pyongyang a pris des mesures pour rompre les liens intercoréens, redéfinissant le Sud comme un État ennemi distinct et hostile, depuis que Kim Jong-un l’a déclaré « ennemi principal » au début de cette année et a déclaré que l’unification n’était plus possible.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre après que leur guerre de 1950-1953 s’est terminée par un armistice et non par un traité de paix.

Des barricades sont visibles lundi à un poste de contrôle militaire sur le pont Tongil, la route menant à la ville nord-coréenne de Kaesong, dans la ville frontalière de Paju. (Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images)

Les routes et chemins de fer transfrontaliers sont les vestiges d’un rapprochement qui comprenait un sommet en 2018. Séoul a investi plus de 132 millions de dollars américains dans la reconstruction des liens sous la forme de prêts bon marché avec Pyongyang, selon les données du ministère de l’Unification.

« Il s’agit d’un projet majeur de coopération intercoréenne qui a été réalisé à la demande du Nord », a déclaré le porte-parole du ministère Koo, ajoutant que Pyongyang était toujours obligé de rembourser les prêts.

En 2020, le Nord a fait exploser un bureau de liaison conjoint installé dans une ville frontalière après l’échec des négociations nucléaires avec les États-Unis.

La Corée du Sud a intenté une action en justice en 2023 contre le Nord, réclamant des dommages-intérêts d’environ 45 milliards de won (45 millions de dollars canadiens) pour la démolition du bureau commun.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lors d’une conférence de presse que Pékin était préoccupé par l’évolution de la situation et souhaitait « éviter une nouvelle escalade du conflit ».

Le gouvernement de la province sud-coréenne de Gyeonggi, limitrophe du Nord, a annoncé mardi qu’une force de police spéciale serait déployée pour réprimer la pratique consistant à faire voler des tracts anti-Corée du Nord depuis certaines zones frontalières.

La Cour constitutionnelle sud-coréenne a annulé l’année dernière l’interdiction de tels lancements.

Les partisans affirment que les campagnes de tracts devraient être respectées au même titre que la liberté d’expression, mais les critiques et certains législateurs estiment que la police devrait les bloquer si elles menacent la vie et la sécurité.