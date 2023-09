La Corée du Nord expulse un soldat américain « demandeur d’asile » – médias — RT World News

Selon Pyongyang, Travis King voulait trouver refuge pour échapper aux discriminations raciales

Les autorités nord-coréennes ont décidé d’expulser Travis King, un soldat américain qui a fui vers le pays cet été, ont rapporté mercredi les médias officiels. La nouvelle a été confirmée par Washington, affirmant que le militaire était désormais détenu par les États-Unis.

Selon l’Agence centrale de presse coréenne, les responsables nord-coréens ont terminé leur enquête sur l’incident au cours duquel le roi « intrusion illégale » sur le territoire du pays près du village de Panmunjom, situé au nord de la frontière de facto avec la Corée du Sud.

Les enquêteurs ont déclaré que King avait avoué être entré illégalement en Corée du Nord parce qu’il « nourrissait un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l’armée américaine et était déçu par l’inégalité de la société américaine. » Pyongyang avait déjà reconnu le mois dernier que le soldat avait cherché refuge en Corée du Nord ou dans un autre pays non précisé pour ces raisons.

Dans cette veine, « L’organe compétent de la RPDC a décidé d’expulser Travis King… en vertu de la loi de la République », » a ajouté KCNA, faisant référence au nom officiel de la Corée du Nord.

Un responsable américain, cité par CBS News, a confirmé que la Corée du Nord avait libéré King, qui semblait être en prison. « bonne santé et bonne humeur alors qu’il rentre chez lui. »

















L’agence n’a pas précisé quand le soldat américain quitterait le pays ni où il se dirigeait. Cependant, le rapport de KCNA est intervenu après que le général Andrew Harrison, commandant adjoint du commandement des Nations Unies en Corée du Sud, ait déclaré en juillet que Washington et Pyongyang avaient entamé une conversation sur la libération de King, une affirmation confirmée plus tard par le Pentagone.

King, un soldat de 23 ans servant en tant que membre de la First Brigade Combat Team, First Armored Division, « volontairement et sans autorisation » a franchi la ligne de démarcation entre la Corée du Nord et la Corée du Sud le 18 juillet, selon le ministère américain de la Défense. Plusieurs médias américains, citant des responsables américains, avaient rapporté à l’époque que le soldat faisait l’objet de mesures disciplinaires après avoir été accusé d’agression en Corée du Sud.

Selon l’Associated Press, King a été escorté par l’armée américaine jusqu’à un aéroport local pour être ramené chez lui. Cependant, au lieu de monter à bord de l’avion, il aurait rejoint un groupe de touristes près de la zone démilitarisée et aurait ensuite fait défection en traversant la ligne d’armistice.

Le soldat américain est devenu le premier Américain connu à être arrêté par la Corée du Nord depuis Bruce Byron Lowrance, qui, selon Pyongyang, est entré illégalement dans le pays depuis la Chine en octobre 2018. Lowrance a été libéré un mois plus tard, alors que les relations entre Washington et Pyongyang se sont dégelées après un sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Singapour.