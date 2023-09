La Corée du Nord expulse le soldat américain qui a fait défection, prétendument à cause du racisme

Le soldat américain Travis King aurait fait défection en Corée du Nord lors d’un voyage touristique à sa frontière.

La Corée du Nord a déclaré avoir fui les mauvais traitements et le racisme au sein de l’armée américaine.

Il est désormais indiqué qu’il est expulsé.

La Corée du Nord a décidé d’expulser le soldat américain Travis King, arrêté après avoir traversé la frontière sud en juillet, a annoncé mercredi l’agence de presse officielle de Pyongyang.

King a traversé la frontière en courant le 18 juillet après avoir participé à une visite touristique de la zone démilitarisée entre les deux Corées.

Le mois dernier, Pyongyang a confirmé qu’il détenait le soldat américain, affirmant que King avait fait défection en Corée du Nord pour échapper aux « mauvais traitements et à la discrimination raciale au sein de l’armée américaine ».

Mais après avoir terminé son enquête, Pyongyang a « décidé d’expulser Travis King, un soldat de l’armée américaine qui s’est introduit illégalement sur le territoire de la RPDC, en vertu de la loi de la République », a déclaré mercredi l’Agence centrale de presse coréenne, utilisant le ton du Nord. nom officiel.

Il n’a donné aucun détail sur le lieu et le moment où King serait libéré.

Après une bagarre ivre dans un pub, un incident avec la police et un séjour dans une prison sud-coréenne, le soldat de deuxième classe King a été emmené à l’aéroport en juillet pour rentrer au Texas.

Mais au lieu de se rendre à Fort Bliss pour des audiences disciplinaires, King s’est enfui, a participé à une visite touristique de la zone démilitarisée et a traversé la frontière.

Le passage de la frontière par King a eu lieu alors que les relations entre les deux Corées étaient à leur plus bas niveau jamais vu, avec une diplomatie au point mort et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un appelant à un développement accru d’armes, y compris des ogives nucléaires tactiques.

En réponse, Séoul et Washington ont intensifié leur coopération en matière de défense, en organisant des exercices militaires conjoints avec des avions furtifs avancés et des moyens stratégiques américains.

Le soldat américain Travis King a volontairement traversé la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord pour chercher refuge, ont déclaré les autorités nord-coréennes. Capture d’écran/France24

Défections rares

Les deux Corées restent techniquement en guerre car le conflit de 1950 à 1953 s’est terminé par un armistice et non par un traité, et la majeure partie de la frontière qui les sépare est fortement fortifiée.

Mais dans la zone de sécurité commune où King s’est enfui, la frontière n’est marquée que par une faible séparation en béton et est relativement facile à traverser, malgré la présence de soldats des deux côtés.

Pyongyang détient depuis longtemps des Américains et les utilise comme monnaie d’échange dans les négociations bilatérales.

L’un des derniers citoyens américains arrêtés par le Nord était l’étudiant Otto Warmbier, qui a été détenu pendant un an et demi avant d’être libéré dans le coma vers les États-Unis. Il est décédé six jours plus tard.

Environ une demi-douzaine de soldats américains ont fait de rares défections vers le Nord après la guerre de Corée et ont été utilisés pour la propagande du pays.

Dans un de ces cas, le soldat américain Charles Robert Jenkins est entré dans le Nord en 1965, ivre après 10 bières, alors qu’il patrouillait dans la zone démilitarisée pour tenter d’éviter d’être obligé de combattre au Vietnam.

Bien qu’il ait rapidement regretté sa défection, Jenkins a été détenu pendant des décennies, enseignant l’anglais aux soldats nord-coréens et apparaissant dans des tracts et des films de propagande.

Il a finalement été autorisé à partir en 2004 et a ensuite dénoncé les conditions de vie désastreuses dans le Nord jusqu’à sa mort en 2017.