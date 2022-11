La Corée du Nord explique les essais de missiles

Pyongyang dit qu’il s’entraînait à frapper des cibles sud-coréennes et américaines clés

La récente série d’essais de missiles de la Corée du Nord faisait partie d’un exercice simulant des attaques contre des cibles sud-coréennes et américaines à l’aide de diverses munitions, y compris des armes à capacité nucléaire, a expliqué l’armée du pays, selon les médias officiels.

Pyongyang a poursuivi en soulignant que les lancements de missiles étaient une réponse aux exercices aériens conjoints « Vigilant Storm » de Séoul et de Washington, qui ont eu lieu entre le 31 octobre et le 5 novembre. L’armée nord-coréenne a décrit ces “la plus grande échelle jamais réalisée” exercices en tant que « acte de provocation ouvert visant à aggraver intentionnellement la tension dans la région » et “un exercice de guerre dangereux” spécifiquement ciblé contre la Corée du Nord.

L’état-major de l’armée populaire coréenne a déclaré qu’il ne pouvait ignorer la “caractère agressif” de l’exercice et a effectué sa propre démonstration de force.

Entre le 2 et le 5 novembre, la Corée du Nord affirme avoir déployé quelque 500 avions de chasse, tiré des centaines d’obus d’artillerie dans la mer et lancé plusieurs dizaines de roquettes, dont des missiles balistiques tactiques à courte portée chargés d’ogives pour « dispersion et infiltration souterraine », dont certains auraient atterri sur une île inhabitée.

Lire la suite Pyongyang tire plus de missiles balistiques – Séoul

Selon Pyongyang, ces exercices visaient à simuler une attaque contre une base aérienne ennemie, contre des avions hostiles, ainsi que contre une grande ville sud-coréenne, afin de “écraser la frénésie continue des provocations de guerre de l’ennemi.”

Les exercices «Vigilant Storm» de cette année menés par les États-Unis et la Corée du Sud ont impliqué quelque 240 avions militaires et sont devenus les plus grands exercices de ce type à ce jour, selon l’US Air Force. L’exercice conjoint devait initialement durer jusqu’au 4 novembre, mais a été prolongé d’une journée supplémentaire, déclenchant de vives protestations de Pyongyang, qui a appelé la décision “une erreur irrévocable et terrible.”