La Corée du Nord exécute des adolescents pour avoir distribué des émissions de télévision et des films sud-coréens (rapport)

Les autorités nord-coréennes auraient exécuté deux mineurs pour avoir regardé et distribué des films sud-coréens, selon un rapport publié vendredi.

Des sources qui ont été témoins de l’exécution présumée en octobre ont déclaré Radio Libre Asie les adolescents avaient 16 et 17 ans.

Un habitant a déclaré au service coréen du diffuseur qu’on leur avait dit que “ceux qui regardent ou distribuent des films et des drames sud-coréens, et ceux qui perturbent l’ordre social en assassinant d’autres personnes, ne seront pas pardonnés et seront condamnés à la peine maximale de mort”.

Les habitants de Hyesan, où les exécutions auraient eu lieu, se sont rassemblés en groupes pour regarder les autorités mettre les adolescents devant le public, les condamner à mort et les abattre, a indiqué la source.

Les autorités auraient averti des semaines avant l’exécution que ceux qui distribuaient des médias étrangers s’exposeraient à de lourdes peines.

Un groupe de défense des droits de l’homme a rapporté l’année dernière que la Corée du Nord avait exécuté au moins sept personnes au cours de la dernière décennie pour avoir regardé ou distribué des vidéos de K-pop.

L’année précédente, les autorités nord-coréennes avaient annoncé que toute personne en possession de médias ou d’œuvres d’art sud-coréens encourrait jusqu’à 15 larmes de prison en raison d’une nouvelle loi sur les pensées anti-réactionnaires.

En août 2021, plusieurs adolescents surpris en train de regarder le drame sud-coréen “Crash Landing on You” ont été condamnés à la prison, selon le NK quotidienune publication basée à Séoul qui se concentre sur l’actualité nord-coréenne.