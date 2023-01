La Corée du Nord et l’escalade nucléaire de Kim Jong Un, expliquées

Les tensions sur la péninsule coréenne sont au plus haut depuis des années après une année sans précédent de lancements de missiles de la part de la Corée du Nord – et une posture plus belliqueuse du président sud-coréen, Yoon Suk-yeol.

En 2022, la Corée du Nord a lancé au moins 95 missiles – plus que n’importe quelle année précédente – et a tiré un autre missile à courte portée le jour du Nouvel An de cette année, selon le New York Times. Les tests sont le produit de plusieurs facteurs, notamment la politique intérieure nord-coréenne, ainsi que la détérioration rapide et extrême des relations diplomatiques entre le régime de Kim Jong Un et l’alliance américano-coréenne depuis l’échec du sommet de 2019 à Hanoï, au Vietnam, entre Kim et l’ancien président Donald Trump.

Depuis l’investiture de Yoon en mai 2022, le Sud et les États-Unis ont poursuivi une stratégie du tac au tac face au Nord, en poursuivant des exercices militaires conjoints que le Nord considère comme provocateurs, et même en envoyant des véhicules aériens sans pilote (UAV) à Pyongyang après l’un des drones du Nord a survolé Séoul, la capitale de la Corée du Sud.

Malgré une résolution de 2018 entre le Nord et le Sud interdisant les hostilités militaires entre les deux nations, les deux parties se sont livrées à des démonstrations de force de plus en plus dramatiques au cours des derniers mois qui, compte tenu du manque d’efforts diplomatiques, pourraient augmenter la possibilité de graves erreurs de calcul et conflit pur et simple de la part de l’une ou l’autre des parties.

Les menaces explicites de la part de Kim, ainsi que l’augmentation des essais de missiles, indiquent une Corée du Nord qui est intéressée à projeter une capacité de dissuasion crédible et à essayer de gérer l’instabilité en interne. Et le Sud adopte une ligne dure et projette sa propre force – parfois en contradiction avec les intérêts des États-Unis, son principal allié militaire.

Compte tenu des vœux des deux nations d’augmenter leur capacité militaire, la possibilité de paix sur la péninsule semble se détériorer de jour en jour. De plus, les États-Unis – qui maintiennent une présence militaire dans le Sud – ne font pas assez pour prévenir les conflits et encourager la diplomatie pour prévenir les problèmes de communication, selon Ankit Panda, chercheur principal de Stanton dans le programme de politique nucléaire du Carnegie Endowment for International Peace. .

“Les États-Unis devraient faire davantage pour exprimer leurs inquiétudes concernant d’éventuels plans et postures défensifs alliés qui pourraient en fait augmenter les risques d’escalade”, ce qui impliquerait inévitablement les États-Unis.

Que prévoit exactement la Corée du Nord ?

Kim a annoncé la semaine dernière son intention de construire une “puissance militaire écrasante”, notamment en mettant l’accent sur la production d’armes nucléaires tactiques à plus courte portée pour cibler le Sud, ainsi que de missiles balistiques intercontinentaux à longue portée, ou ICBM, capables d’atteindre le continent américain, entre autres nouveautés. L’annonce de Kim et la suggestion de Yoon selon laquelle le Sud et les États-Unis organiseraient des exercices conjoints d’armement nucléaire ont mis en évidence la menace nucléaire.

Comme Panda l’a dit à Vox par e-mail, l’annonce de la politique de Kim n’est pas vraiment nouvelle, “mais plutôt l’élaboration d’une stratégie nucléaire assez bien articulée et constante”. Kim et ses prédécesseurs ont toujours considéré le Sud et les États-Unis comme leurs adversaires existentiels ; les nouvelles annonces politiques et les essais de missiles rendent simplement les menaces nucléaires du Nord plus réalistes et réalisables. “Leurs intentions n’ont pas changé : ils se réservent toujours le droit d’utiliser d’abord des armes nucléaires pour dissuader une attaque sur leur territoire”, a déclaré Panda.

Plutôt qu’une menace ambiguë de puissance de feu nucléaire, le Nord met maintenant une énergie accrue dans des armes nucléaires tactiques qui pourraient être utilisées dans un scénario de champ de bataille, ou pour repousser une attaque perçue du Sud.

L’accent accru sur les missiles à combustible solide indique également l’intention de déployer rapidement des missiles, car ils sont pré-alimentés et sont très mobiles. Le développement de missiles à combustible solide est une priorité pour Kim au moins depuis la réunion plénière du Parti en janvier 2021. Kim a réussi le lancement au sol d’un moteur-fusée à combustible solide – qui pourrait être utilisé soit sur un ICBM, soit sur un missile lancé depuis un sous-marin — en décembre.

“Ils ont identifié les ICBM à propergol solide comme un objectif particulier pour cette année”, a déclaré Panda, précisant que “nous devrions nous attendre à voir des essais en vol de missiles à propergol solide de grand diamètre et peut-être même d’ICBM à propergol solide cette année”.

Les missiles ne sont que le véhicule de livraison – et juste un aspect de la menace nucléaire. L’arsenal nucléaire du Nord dépend également de sa capacité à développer des ogives – la charge utile du missile.

Le développement d’armes nucléaires dans le Nord est difficile à suivre en raison de la nature extrêmement secrète (et illégale) de ce travail, mais les tests de missiles, les annonces de Kim et les images satellite aident les analystes à comprendre jusqu’où en est le régime de Kim dans la création d’armes de masse. destruction.

Le Nord n’a pas organisé d’essai nucléaire depuis septembre 2017, mais les experts ont déclaré à Vox que tous les signes indiquent un septième à tout moment – ​​et même un huitième peu après, a déclaré Panda.

Deux des principaux sites nucléaires du Nord sont le centre de recherche nucléaire de Yongbyon, qui possède une installation d’enrichissement d’uranium, et Punggye-ri, le seul site d’essais nucléaires du pays.

Yongbyon continue d’être opérationnel, a déclaré Joseph Bermudez, président coréen du Centre d’études stratégiques et internationales à Vox. “Nous voyons des wagons entrer et sortir, nous voyons le rasage de plusieurs bâtiments et des travaux de rénovation d’autres bâtiments, nous voyons de l’activité dans et autour des réacteurs et aussi dans et autour de l’usine de centrifugation”, a-t-il déclaré, mais sans imagerie thermique, il est impossible de dire ce que signifie cette activité.

Quant à Punggye-ri, le site de test, “il a été essentiellement calme au cours des deux derniers mois”, a déclaré Bermudez. Cependant, les gouvernements américain et sud-coréen ont indiqué qu’ils pensaient qu’un essai nucléaire pourrait avoir lieu “à tout moment où Kim Jong Un décide de le faire”, a-t-il déclaré, ajoutant que les images du début de la semaine “montrent des traces dans la neige indiquant la circulation des véhicules.

“Nous pensons que quelqu’un le vérifie”, bien qu’étant donné le positionnement de l’installation – l’une des entrées est protégée par une pente de montagne escarpée et l’angle du soleil – il est difficile de dire qui et quoi entre et sort. Le Nord a également tendance à déplacer l’équipement et les véhicules sous la couverture nuageuse et dans l’obscurité, ce qui obscurcit davantage ces mouvements pour les observateurs extérieurs.

Bermudez a estimé que le Nord “ne se contente pas de valider les conceptions de missiles, mais les affine probablement”, et des tests de missiles répétés indiquent “de nouveaux systèmes mis en ligne et distribués aux unités”.

Pourtant, pour Kim, utiliser un missile nucléaire ou organiser une invasion du Sud serait une condamnation à mort, tant pour son armée que pour son régime. Et l’augmentation des essais de missiles et de l’activité autour des installations nucléaires ne peut fournir que des informations limitées sur les capacités réelles du Nord.

Mais la peur qu’une Corée du Nord à capacité nucléaire suscite chez ses adversaires sert aussi à quelque chose ; malgré tous les essais et défilés, l’arsenal nucléaire de Kim est plus avancé qu’il ne l’a jamais été, mais il est loin d’être complet. Ce que Kim montre peut ne pas encore fonctionner militairement, “mais cela a certainement le potentiel de fonctionner de manière coercitive”, a déclaré Bennett.

L’escalade nucléaire dans la péninsule a autant à voir avec la politique intérieure qu’avec les affaires étrangères

Kim se méfie probablement de s’engager dans la diplomatie avec les États-Unis ou la Corée du Sud en raison de l’échec spectaculaire des pourparlers de paix avec l’ancien président Donald Trump, selon Toby Dalton, codirecteur du programme de politique nucléaire de la dotation Carnegie pour la paix internationale, a déclaré à Vox. dans un précédent entretien. Ce processus s’est soldé par un échec humiliant à Hanoï, au Vietnam, lorsque Trump a tenté de faire pression pour une dénucléarisation complète en échange de la fin du régime de sanctions punitif que les États-Unis ont mis en place au fil des décennies.

“[Kim] a pris des risques en ce qui concerne sa circonscription nationale en termes de poursuite de cette diplomatie – puis cela s’est effondré et je pense qu’il en était gêné », a déclaré Dalton. Du point de vue du Nord, “ils ne sont pas disposés à faire confiance à la Corée du Sud ou aux États-Unis pour s’engager dans la diplomatie”, a-t-il déclaré à Vox, et les parties impliquées ne sont même pas d’accord sur le résultat de cette diplomatie.

“Il n’est pas surprenant que la dynamique intercoréenne soit aussi tendue qu’elle l’est actuellement”, a déclaré Panda. «Nous avons vu ce schéma se dérouler sous les précédents gouvernements dirigés par les conservateurs à Séoul. Cela dit, le [North’s] les plans de développement d’armes se seraient probablement déroulés comme ils l’ont fait, quel que soit le résultat des élections sud-coréennes de 2022. »

La politique intérieure, en particulier dans le Nord, favorise une réponse musclée – du moins aux yeux de Kim et Yoon.

Dans le Nord, par exemple, « même les élites ont du mal », selon Bruce Bennett, chercheur à la RAND Corporation. Certains membres de la direction et du cercle restreint de Kim auraient été purgés; “[Kim’s] a été assez brutal, et cela n’a pas seulement été avec les gens ordinaires – cela a aussi été avec les élites. Les luttes internes, comme les pénuries constantes de carburant et de nourriture, constituent une menace sérieuse pour le leadership de Kim, et dans un gouvernement autoritaire, la seule façon de gérer la lutte interne est de blâmer un ennemi extérieur.

« De quoi Kim a-t-il besoin pour gérer son instabilité interne ? Ce dont il a besoin, c’est d’avoir l’air puissant », d’où l’escalade de la rhétorique de lui et de sa sœur et conseillère, Kim Yo Jong. Les tests, les menaces et les défilés militaires aident l’élite à se dire : “Wow, nous sommes puissants, [Kim] est un bon leader, il nous rend puissants », a déclaré Bennett, atténuant la pression sur Kim lui-même.

La Corée du Sud n’est pas confrontée aux mêmes problèmes internes ; il a le soutien des États-Unis et une armée et une économie fortes. Les sondages d’opinion publique indiquent que les Sud-Coréens pourraient considérer la Chine – et non le Nord – comme leur principal adversaire à l’avenir. Pourtant, Yoon a poursuivi une tactique de «force pour force», par opposition à la poursuite de concessions et de conciliation de l’ancien président Moon Jae-in pour parvenir à un résultat négocié. Bien que la réponse de Yoon puisse assurer aux Sud-Coréens qu’ils sont défendus par le Nord, cela ne fait pas grand-chose pour dissuader Kim, a déclaré Bennett.

“[Kim] semble essayer de diviser l’alliance US-ROK » afin d’isoler le Sud et de démontrer une certaine forme de domination sur la péninsule en se concentrant explicitement sur les armes à plus courte portée qui ne peuvent atteindre que le Sud et les ICBM qui ne seraient utiles que contre le États-Unis, a déclaré Bennett.

Les affirmations de Yoon selon lesquelles les États-Unis et le Sud discutaient d’exercices nucléaires conjoints sont un “bon exemple de ce qu’un allié pourrait avoir en avance sur ce que les États-Unis sont prêts à faire”, a déclaré Panda. L’administration Biden se concentre sur la réparation de ses relations avec ses alliés après “le traitement atroce que les alliés américains ont enduré aux mains de l’administration Trump”, a déclaré Panda – mais cette approche pourrait se retourner contre lui.

Au contraire, Biden devrait être plus explicite avec ses alliés régionaux – y compris le Japon, qui poursuit sa remilitarisation après des décennies de dépenses de défense minimales – sur les limites et les intentions des États-Unis concernant le Nord. Tout aussi crucial, les États-Unis et leurs alliés doivent poursuivre les voies diplomatiques pour essayer de réduire le risque de mauvaise communication et d’erreur de calcul tant que cela est encore possible.

“Je veux dire qu’il y a toujours de la place pour la diplomatie”, a déclaré Bermudez, mais compte tenu de la situation, “il semble que cette pièce soit très étroite”.