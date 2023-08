La Corée du Nord et la Russie s’engagent à renforcer leurs liens malgré l’isolement

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à renforcer les relations avec la Russie afin que les deux pays puissent continuer à « écraser les pratiques arbitraires et l’hégémonie des impérialistes », selon un rapport des médias d’État. Kim a fait cette promesse dans une lettre au président russe Vladimir Poutine mardi, à l’occasion de l’anniversaire de la libération de la Corée de la domination coloniale japonaise, dans le dernier signe que Pyongyang et Moscou approfondissent leurs liens.

Kim a déclaré que les relations du Nord avec la Russie seront « développées davantage en une relation stratégique de longue date » dans son message à Poutine. Il a déclaré que les deux pays ont uni leurs forces pour « écraser les pratiques arbitraires et l’hégémonie des impérialistes », selon l’agence de presse officielle nord-coréenne.

Poutine a déclaré à Kim que la Russie « renforcera la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien-être des deux peuples et la stabilité et la sécurité fermes de la péninsule coréenne et de toute l’Asie du Nord-Est », selon KCNA.

Le mois dernier, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a effectué un rare voyage à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen. Ils ont assisté à une exposition militaire qui présentait les missiles à capacité nucléaire du Nord. Les développements nucléaires et de missiles du régime de Kim sont interdits en vertu des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le dernier missile balistique nord-coréen est le plus puissant à ce jour

Choïgou a déclaré mardi que la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord « répond aux intérêts fondamentaux » des deux pays et « ne constitue une menace pour personne ». « Ni l’isolement international ni les sanctions économiques n’ont pu arrêter le développement » de la Corée du Nord, a-t-il déclaré lors d’une conférence sur la sécurité à Moscou.

La Russie, un allié de la guerre froide de la Corée du Nord, est l’un des rares pays avec lesquels le régime de Kim entretient des relations amicales. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, l’isolement mondial croissant de Moscou rapproche le Kremlin du régime de Kim, selon les analystes. Les deux pays font face à de lourdes sanctions imposées par des coalitions mondiales dirigées par les États-Unis.

« La Russie a besoin d’amis ou du moins de partenaires en ce moment », a déclaré Ramon Pacheco Pardo, expert coréen au King’s College de Londres. « La Corée du Nord est l’un des pays entièrement derrière la Russie et peut également fournir des armes pour soutenir son invasion de l’Ukraine. »

Les signes se multiplient indiquant que la Russie cherche des armes à la Corée du Nord pour assurer sa guerre en Ukraine, ce que Moscou et Pyongyang ont démenti. Quelques jours seulement après le voyage du ministre russe de la Défense à Pyongyang le mois dernier, un avion militaire russe s’est envolé pour la Corée du Nord, suggérant d’éventuelles transactions d’armes entre les deux pays.

Washington a déclaré que Shoigu avait profité de son voyage en Corée du Nord pour demander des fournitures de munitions à la Corée du Nord. « C’est encore un autre exemple du désespoir de M. Poutine parce que sa machine de guerre est affectée par les sanctions et les contrôles à l’exportation », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, au début du mois. « Tout accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie violerait, bien sûr, directement une série de résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il déclaré.

Des signes de fourniture d’armes nord-coréennes à la Russie ont également fait surface sur le champ de bataille en Ukraine. Les soldats ukrainiens utilisaient des armes nord-coréennes qui, selon Kiev, avaient été capturées aux Russes, a rapporté le Financial Times le mois dernier. Les troupes ukrainiennes ont été observées en train de tirer des roquettes de l’ère soviétique depuis la Corée du Nord contre des positions russes, selon le journal.

La Corée du Nord dit que le soldat américain en avait assez de la « société américaine inégale »

Les lettres de mardi entre les dirigeants de la Corée du Nord et de la Russie ne mentionnaient aucune vente d’armes, bien que Kim ait souligné « l’amitié et la solidarité militantes établies entre les armées et les peuples des deux pays ».

Le partenariat de défense croissant entre la Russie et la Corée du Nord pourrait aller au-delà de la coopération sur l’Ukraine, a déclaré Pacheco Pardo.

« Nous pouvons nous attendre à ce que Moscou transfère son savoir-faire, sa technologie et potentiellement ses armes au régime de Kim Jong Un une fois qu’il se sera remis de l’invasion de l’Ukraine. » Il a déclaré qu’il s’agissait d’une évolution inquiétante pour les États-Unis et leurs alliés, car la Russie pourrait accélérer le développement du nucléaire et des missiles de la Corée du Nord.