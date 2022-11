La Corée du Nord et la Corée du Sud lancent toutes deux des avions de combat alors que la tension reste élevée

La Corée du Sud a dépêché environ 80 avions militaires, dont des avions de combat F-35 avancés, vendredi après avoir suivi environ 180 vols d’avions de guerre nord-coréens à l’intérieur du territoire nord-coréen dans ce qui semblait être une démonstration de force provocante.

La mobilisation d’avions de guerre par la Corée du Nord est intervenue après avoir testé environ 30 missiles balistiques au cours des deux jours précédents, dont un missile balistique intercontinental (ICBM) jeudi qui a déclenché des avertissements d’évacuation au Japon, en réponse à des exercices conjoints en cours par des centaines d’Américains. et des avions militaires sud-coréens.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que les avions de combat nord-coréens avaient été détectés dans diverses zones à l’intérieur des terres et le long des côtes est et ouest du pays, mais qu’ils ne se sont pas particulièrement rapprochés de la frontière coréenne. L’armée sud-coréenne a repéré environ 180 pistes de vol de 13h à 17h, mais il n’était pas immédiatement clair combien d’avions nord-coréens étaient impliqués et si certains avaient pu voler plus d’une fois.

Aucune violation

Aucun des avions n’a franchi la ligne virtuelle “d’action tactique” de l’armée sud-coréenne, qui se trouve à 20 à 50 kilomètres au nord des frontières terrestres et maritimes de la Corée et est utilisée à des fins de surveillance pour donner au Sud suffisamment de temps pour répondre aux provocations ou aux attaques.

La Corée du Sud a encore brouillé environ 80 de ses propres avions de guerre, dont un nombre indéterminé de chasseurs F-35. Il n’y a pas eu de rapports immédiats d’affrontements.

Les forces américaines et sud-coréennes ont mené des exercices aériens conjoints “Vigilant Storm” impliquant environ 240 avions de combat, dont des F-35. Les exercices devaient se terminer vendredi, mais les alliés les ont prolongés jusqu’à samedi en réponse à l’intensification des activités de test de la Corée du Nord cette semaine.

La prolongation des exercices a été annoncée jeudi après que la Corée du Nord a testé un ICBM, qui a déclenché des alertes d’évacuation et temporairement arrêté des trains dans le nord du Japon. Il a suivi le lancement en tirant deux missiles balistiques à courte portée dans la mer.

Pak Jong Chon, un haut responsable militaire nord-coréen, a ensuite publié une déclaration menaçant de représailles pour la prolongation des exercices. La Corée du Nord a ensuite tiré trois missiles supplémentaires dans la mer et tiré environ 80 obus d’artillerie dans les parties orientales des zones tampons maritimes créées par les rivaux au large de leurs côtes est et ouest en 2018 dans le cadre d’accords visant à réduire les tensions.

Vendredi, les visiteurs regardent vers la Corée du Nord depuis le pavillon Imjingak à Paju. (Lee Jin-man/Associated Press)

Mercredi, la Corée du Nord a tiré plus de 20 missiles, le plus qu’elle ait lancé en une seule journée. Ces lancements sont intervenus après que Pak a émis une menace voilée d’un conflit nucléaire avec les États-Unis et la Corée du Sud au sujet de leurs exercices conjoints, qui, selon le Nord, sont des répétitions pour une éventuelle invasion.

Après avoir déjà établi un record annuel avec des dizaines de lancements de missiles balistiques en 2022, la Corée du Nord a encore intensifié ses activités de test depuis fin septembre, y compris ce qu’elle a décrit comme des attaques nucléaires simulées contre des cibles sud-coréennes et américaines. Il a déclaré que ses tests se voulaient un avertissement contre les exercices militaires des États-Unis avec leurs alliés, la Corée du Sud et le Japon.

En réponse à l’augmentation des essais d’armes de la Corée du Nord et à la menace nucléaire croissante, les États-Unis et la Corée du Sud ont repris cette année leurs exercices militaires à grande échelle qui avaient été réduits ou suspendus les années précédentes pour soutenir les efforts diplomatiques de l’administration Trump avec le Nord et en raison de la pandémie.

La Corée du Nord méprise particulièrement Vigilant Storm, qui comprend des avions de combat furtifs américains F-35B qui peuvent être lourdement armés pour des missions de frappe terrestre, a déclaré Hong Min, analyste principal à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul. Il a déclaré que le barrage de tirs de missiles et d’artillerie nord-coréens cette semaine pourrait indiquer un sentiment d’alarme.

Nombre “extraordinaire” d’avions

“Le nombre de 240 avions de combat (impliqués dans les exercices conjoints) est également extraordinaire”, a déclaré Hong. “Juste pour comparer, les États-Unis ont combattu la guerre du Golfe du début des années 1990 avec la majeure partie de leur puissance aérienne provenant de deux porte-avions pouvant accueillir chacun 80 avions de guerre.”

La Corée du Nord a lancé des dizaines de missiles balistiques cette année, dont plusieurs ICBM et un missile à portée intermédiaire survolé le Japon. Selon des responsables sud-coréens, il y a des indications que la Corée du Nord pourrait faire exploser dans les semaines à venir son premier dispositif d’essai nucléaire depuis 2017.

Les experts disent que la Corée du Nord tente de forcer les États-Unis à l’accepter comme puissance nucléaire et cherche à négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force. La Corée du Nord a ponctué ses menaces d’une doctrine nucléaire d’escalade qui autorise des attaques nucléaires préventives dans une variété de situations de crise vaguement définies.

Après une réunion jeudi au Pentagone, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup ont publié une déclaration commune disant qu’ils “condamnaient fermement” les récentes manifestations d’armes de la Corée du Nord.

Les deux dirigeants de la défense ont souligné que toute utilisation d’armes nucléaires, y compris de dispositifs nucléaires tactiques à faible rendement, contre Séoul ou d’autres alliés régionaux tels que le Japon, “entraînerait la fin du régime de Kim Jong-un par une réponse écrasante et décisive du alliance”, a déclaré Lee lors d’une conférence de presse conjointe avec Austin.