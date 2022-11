La Corée du Nord et la Corée du Sud échangent des missiles à travers la frontière maritime

La Corée du Nord a lancé au moins 10 missiles mercredi, a déclaré Séoul, l’un des projectiles tombant près des eaux sud-coréennes pour la première fois depuis la fin de la guerre de Corée de 1950-1953 et déclenchant une réponse de l’armée de l’air sud-coréenne.

Trois des 10 missiles ou plus ont été lancés depuis Wonsan, un port sur la côte est de la Corée du Nord, vers la mer entre le Japon et la Corée vers 8 h 51, heure locale, a indiqué le ministère sud-coréen de la Défense. L’un d’eux a atterri près de Les eaux sud-coréennes, à environ 35 miles de Sokcho, une ville balnéaire sud-coréenne célèbre pour ses fruits de mer et abritant 80 000 personnes, a-t-il ajouté.