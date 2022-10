La Corée du Nord et la Corée du Sud échangent des coups de semonce sur les “intrusions à la frontière” | Nouvelles du monde

La Corée du Nord et la Corée du Sud ont échangé des coups de semonce le long de leur frontière maritime occidentale contestée, ce qui a fait craindre d’éventuels affrontements.

Cela survient après que les deux pays se sont mutuellement accusés d’avoir violé leurs frontières maritimes aux premières heures de la matinée de lundi.

Corée du Sud a affirmé qu’il avait envoyé les avertissements dans le but de repousser un navire marchand nord-coréen qui avait violé la frontière maritime, l’armée du pays affirmant qu’elle avait mené une “opération normale” sur l’intrusion.

“Nous exhortons une fois de plus la Corée du Nord à cesser immédiatement les provocations et les accusations constantes qui nuisent à la paix et à la stabilité de la péninsule coréenne ainsi qu’à la communauté internationale”, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées du Sud.

Entre-temps, Corée du Nord a déclaré que ses unités de défense côtière ont répondu en tirant 10 coups d’artillerie après qu’un “mouvement naval ennemi a été détecté”.

“Nous avons ordonné des contre-mesures initiales pour expulser vigoureusement le navire de guerre ennemi”, a déclaré un porte-parole de l’état-major de l’Armée populaire nord-coréenne, selon l’agence de presse officielle KCNA.

Bien qu’il n’y ait eu aucun rapport de combats entre les deux parties, la frontière au large de la côte ouest de la péninsule coréenne est une source d’animosités de longue date.

Le dernier échange de tirs survient au milieu de tensions militaires latentes, le Nord effectuant des tests d’armes à un rythme sans précédent cette année.

“Pourrait conduire à un grave échange de tirs”

Ces dernières semaines, la Corée du Nord a lancé des missiles balistiques à courte portée et des centaines de tirs d’artillerie au large de ses côtes est et ouest pour protester contre les activités militaires du Sud.

Les troupes sud-coréennes ont lancé la semaine dernière leurs exercices de défense annuels, qui comprennent un exercice de quatre jours utilisant 20 navires de guerre.

Les exercices visent à renforcer les capacités militaires du Sud avec les États-Unis pour contrer les menaces nucléaires et de missiles du Nord.

Lire la suite:

Un missile défectueux provoque la panique

Le Japon lance un avertissement concernant un missile nord-coréen

Adoption d’une loi autorisant les frappes nucléaires préventives

Des experts ont affirmé que la Corée du Nord pourrait étendre sa série d’essais, effectuer son premier essai nucléaire en cinq ans ou lancer d’autres provocations si le Sud et les États-Unis poursuivaient leurs exercices militaires combinés.

“La politique de Pyongyang consistant à blâmer les menaces extérieures et à projeter la confiance dans les capacités militaires peut motiver une plus grande prise de risques”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul.

“L’enquête nord-coréenne sur les défenses du périmètre sud-coréen pourrait conduire à un sérieux échange de tirs et à une escalade involontaire.”

Le Nord a déjà répondu avec colère aux exercices, les qualifiant de provocations et menaçant de prendre des contre-mesures.