La Corée du Nord est une “puissance nucléaire à part entière” après avoir présenté des ICBM lors d’un défilé militaire

La Corée du Nord a présenté un nombre record d’ICBM lors d’un défilé militaire.

Les analystes disent que le pays a développé un missile à combustible solide.

Les missiles représentent un défi pour les États-Unis.

Le nord-coréen Kim Jong Un a supervisé un grand défilé militaire présentant un nombre record de missiles balistiques nucléaires et intercontinentaux, ont rapporté jeudi les médias officiels, y compris ce que les analystes ont qualifié de nouvel ICBM à combustible solide.

Le défilé marquant le 75e anniversaire de la fondation des forces armées du pays comprenait des feux d’artifice, des fanfares militaires et des soldats en uniforme marchant à l’unisson pour épeler “2.8” et “75”, a rapporté l’agence de presse officielle coréenne Central News Agency.

Vêtu de la combinaison manteau noir et fedora préférée de son grand-père et dirigeant fondateur de la Corée du Nord Kim Il Sung, Kim a assisté au défilé du 8 février avec sa femme, Ri Sol Ju, et sa fille Ju Ae, ont montré des photographies des médias d’État.

Des images montraient le chef suprême debout flanqué de ses principaux généraux sur la place centrale Kim Il Sung de Pyongyang, saluant alors que les troupes et les unités de missiles défilaient.

Les armes exposées comprenaient au moins 10 des plus gros ICBM Hwasong-17 du pays, ainsi que des véhicules apparemment conçus pour transporter un ICBM à combustible solide, a rapporté le site spécialisé basé à Séoul, NK News.

La Corée du Nord cherche depuis longtemps à développer un ICBM à combustible solide, qui pourrait aider à rendre ses armes nucléaires plus difficiles à détecter et à détruire.

Cette photo de l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA) officielle de la Corée du Nord montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un en train d’observer un défilé militaire célébrant le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire coréenne sur la place Kim Il Sung à Pyongyang. AFP PHOTO : KCNA via KNS, AFP

Lorsque les ICBM sont apparus sur la place, cela a suscité les acclamations des spectateurs, a déclaré KCNA, ajoutant que le défilé comportait également une “unité d’opération nucléaire tactique”.

La Corée du Nord organise des défilés militaires pour marquer des fêtes et des événements importants, qui sont étroitement surveillés par des observateurs à la recherche d’indices sur les progrès du régime reclus sur ses armes balistiques et nucléaires interdites.

Le défilé a présenté “la plus grande capacité d’attaque nucléaire du pays”, a déclaré KCNA.

Des images satellites commerciales prises par Maxar Technologies à 22h05 (13h05 GMT) mercredi soir ont montré un grand drapeau nord-coréen et des milliers de personnes rassemblées sur la place Kim Il Sung.

Les analystes ont déclaré que l’ampleur et la portée des armes exposées montraient des progrès qui représentaient un défi pour les États-Unis.

“Ils ont montré plus d’ICBM lors du dernier défilé qu’ils n’en avaient jamais montré auparavant, conformément à une directive de longue date de Kim Jong Un sur la production en masse d’armes nucléaires et de vecteurs”, a déclaré à l’AFP l’analyste américain Ankit Panda.

C’est un problème, a-t-il dit, car Washington a prévu son système de défense antimissile pour faire face à une menace de missiles “limitée” de la Corée du Nord.

Il a dit:

La Corée du Nord a maintenant démontré que ses forces nucléaires sont loin d’être « limitées ».

D’autres analystes ont déclaré qu’en faisant défiler plus de missiles Hwasong-17 les plus avancés de Kim que jamais auparavant, Pyongyang envoyait un message clair.

“C’est la Corée du Nord qui essaie de se déclarer puissance nucléaire à part entière”, a déclaré à l’AFP Leif-Eric Easley, professeur à l’université Ewha de Séoul.

Pendant des années, les médias d’État de Pyongyang n’ont jamais mentionné les enfants de Kim – l’agence d’espionnage de Séoul pense qu’il en a trois avec sa femme Ri – mais il a dévoilé sa fille Ju Ae lors d’un lancement de missile balistique intercontinental en novembre 2022.

Depuis lors, la fillette de 10 ans est apparue aux côtés de son père lors de plusieurs événements de grande envergure, le plus récemment un banquet mardi pour marquer l’anniversaire de la fondation de l’armée.

Les analystes disent qu’elle est l’équivalent d’une “princesse” nord-coréenne et que ses apparitions constantes avec son père pourraient indiquer qu’elle est son successeur oint.

Le propre père de Kim Jong Un, Kim Jong Il, l’a choisi pour lui succéder à ses aînés parce qu’il lui ressemblait le plus.

La Corée du Nord a organisé quatre défilés militaires nocturnes ces dernières années, dont le dernier.

Le défilé intervient après que la Corée du Nord a promis d’étendre et d’intensifier les exercices militaires pour assurer sa préparation à la guerre, après une année record d’essais d’armes, y compris le tir de son missile balistique intercontinental le plus avancé.

Kim a récemment appelé à une augmentation “exponentielle” de l’arsenal nucléaire de Pyongyang, y compris la production en série d’armes nucléaires tactiques et le développement de nouveaux missiles pour les contre-attaques nucléaires.