La Corée du Nord est “prête” à tester une arme nucléaire, selon le Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo | Nouvelles du monde

La Corée du Nord est “prête” à tester une arme nucléaire et le fera probablement, a déclaré le Premier ministre sud-coréen.

S’adressant exclusivement à Sky News, Han Duck-soo a déclaré que bien qu’il soit “difficile de savoir exactement quand” un test aurait lieu, “nous pensons qu’ils sont prêts”.

Ses commentaires arrivent à un moment où tensions dans la péninsule coréenne sont aussi élevés qu’ils l’ont été depuis plusieurs années.

Dans une large interview, le Premier ministre Han a également déclaré Le récent assouplissement par la Chine de ses règles strictes de zéro COVID “aurait dû arriver plus tôt” et a déclaré qu’il aimerait voir son puissant voisin devenir “plus basé sur des règles”.

Les déclarations du Premier ministre Han sur Corée du Nord viennent dans les dernières semaines d’une année qui a vu l’état isolé tirer plus de missilesy compris les missiles balistiques intercontinentaux, qu’à tout autre moment depuis l’arrivée au pouvoir du dirigeant Kim Jong Un en 2011.

Le mois dernier, un missile a atterri en mer au sud de la “ligne de limite nord”, qui est la frontière maritime non officielle entre les deux pays, et plus proche que jamais de la côte sud-coréenne. Un autre a survolé le Japon.

Si un essai nucléaire est entrepris, ce sera le premier depuis 2017 et ce sera une escalade majeure à un moment déjà très tendu.

“Nous avons toujours des préparatifs pour ce genre d’action très indésirable”, a déclaré le Premier ministre Han.

“Nous ne pouvons pas dire pour le moment quel type de réponse sera apporté.

“Mais clairement, nous aimerions avoir une sorte de capacités de dissuasion étendues, y compris toutes sortes d’options.”

La Corée du Nord a laissé entendre qu’elle répondait, en partie, aux exercices militaires conjoints à grande échelle organisés le mois dernier entre la Corée du Sud et les États-Unis, une action qu’elle considère comme menaçante et provocatrice.

La Corée du Sud a un président relativement nouveau et un gouvernement relativement nouveau. Yoon Suk-yeol a été élu en mars et a promis une approche plus belliciste de la Corée du Nord.

Son gouvernement a été accusé d’avoir gâché certains progrès réalisés par l’administration précédente, où le dialogue entre les deux pays s’était intensifié.

“Nous assurerons la paix à nos conditions”

C’est une critique totalement rejetée par le Premier ministre Han : « Vous pouvez appeler notre renforcement de nos capacités de dissuasion la « ligne la plus dure », mais c’est une voie naturelle pour tout pays augmentant le niveau d’autonomie en termes de sécurité.

“Nous assurerons notre paix selon nos conditions, et non selon les conditions dictées par la Corée du Nord.”

Il a également ajouté des informations sur des images récentes de Kim Jong Un apparaissant aux côtés de sa fille.

Elle l’a accompagné lors de récents lancements de missiles et n’a jamais été vue en public auparavant. On pense qu’elle a neuf ou dix ans et certains ont émis l’hypothèse qu’elle pourrait être préparée pour le leadership.

Le Premier ministre Han Duck-soo a déclaré que la Corée du Sud était prête à “une action indésirable”



“Le lancement d’un missile intercontinental sera, sans aucun doute, une grande chose pour la Corée du Nord”, a déclaré le Premier ministre Han.

“S’il souhaite montrer quelque chose, ce serait un moment très opportun.

“Peut-être l’apparition de sa fille, pour lui, il aimerait faire passer un message.”

Pendant la campagne électorale, Yoon Suk-yeol a également laissé entendre qu’il adopterait une ligne plus dure à l’égard de la Chine et serait plus ouvert sur l’alliance de la Corée du Sud avec les États-Unis.

En tant que nation, elle a dû marcher sur une corde raide entre les deux superpuissances – la Chine est de loin son plus grand partenaire commercial et les deux ont des rôles importants à jouer dans la question nord-coréenne.

Tout en tenant à souligner les relations chaleureuses de la Corée du Sud avec la Chine, le Premier ministre Han a parlé en termes directs du “très grand impact” que la politique zéro COVID de la Chine a eu sur la Corée du Sud et son économie, affirmant “qu’elle aurait dû se terminer plus tôt”.

Il a également précisé que la Corée du Sud était d’accord avec son allié américain sur certaines questions concernant la Chine.

“La Corée du Sud et la Chine sont des pays très, très intimes, et nous continuerons à le faire”, a-t-il déclaré.

“Mais la Corée, avec la communauté internationale, aimerait voir la Chine être davantage fondée sur des règles et un pays plus respectueux des valeurs universelles.”

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un regarde le lancement d’un missile balistique intercontinental



Il a également été plus clair que le gouvernement précédent sur le renforcement actif de la coopération trilatérale entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ceci est remarquable car il était auparavant considéré comme une «ligne rouge» pour la Chine.

“La coopération trilatérale pour garantir la sécurité et la prospérité de la péninsule coréenne sera très certainement une nécessité pour nous”, a-t-il déclaré.

Sur le plan intérieur, le Premier ministre Han a noté que la Corée, comme de nombreux pays, fait face à des défis économiques pressants, notamment l’inflation, une monnaie faible et des coûts de logement élevés.

Mais c’est une nation qui joue un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale et qui est consciente de sa position.

Il a récemment proposé d’accueillir l’Exposition universelle de 2030 dans la ville méridionale de Busan – M. Han souhaitant présenter la “structure de coopération avec d’autres pays” de la Corée du Sud.

Mais plus d’action de la Corée du Nord est l’éventualité qui la mettra très probablement sous les feux de la rampe.

Bien que la Corée du Sud insiste sur le fait qu’elle est attachée au “dialogue”, les chances d’une désescalade majeure semblent de plus en plus faibles.