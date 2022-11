La Corée du Nord est-elle ouverte aux voyageurs ? Non, mais cela peut aussi dépendre de la Chine

Les récalcitrants de Covid en Asie – comme le Japon et Hong Kong – ont assoupli les restrictions aux frontières, mais la Corée du Nord devrait maintenir ses règles fermement en place.

Le concert historique, interprété par l’Orchestre philharmonique de New York, est l’un des moments préférés de Mark Edward Harris lors de ses 10 voyages au “Royaume de l’ermite”.

En 2008, les hymnes nationaux de la Corée du Nord et des États-Unis ont résonné dans tout le Grand Théâtre de Pyongyang oriental, faisant écho aux espoirs d’un dégel des relations entre les pays.

Le New York Philharmonic se produit le 26 février 2008 à Pyongyang, en Corée du Nord.

Même si la Corée du Nord devait ouvrir demain, “aucune option n’est disponible”, a déclaré Simon Cockerell, directeur général de Koryo Tours, spécialisé dans le tourisme nord-coréen. Il a cité le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine et les fermetures strictes des frontières de la Chine.

De plus, la réouverture de la Corée du Nord dépend de deux pays : la Chine et la Russie. Les voyageurs désireux de le visiter doivent souvent entrer par eux.

Les tournées en Corée du Nord représentent plus de 90% du flux de revenus de Koryo, a-t-il déclaré.

“Il y a toujours eu une demande solide, et elle peut même être refoulée à ce stade”, a déclaré Cockerell.

Beard a accepté, affirmant que les voyageurs envoient toujours des demandes pour visiter la Corée du Nord.

“Je reçois quotidiennement des e-mails de ceux qui me demandent si la Corée du Nord a rouvert et s’ils peuvent y aller”, a-t-il déclaré. “Ils sont sur la liste d’attente, et une fois qu’elle rouvrira, c’est premier arrivé, premier servi.”

Les recettes touristiques de la Corée du Nord ont augmenté d’environ 400 % entre 2014 et 2019, selon la base de données d’analyse de la Corée du Nord 38 North.

Les tournées en Corée du Nord représentaient environ 75% des activités de son entreprise avant la pandémie, a déclaré Beard. Il a organisé des voyages pour environ 1 200 touristes en 2019, comprenant principalement des Australiens, des Britanniques, des Canadiens, des Néerlandais et des Allemands, a-t-il déclaré.

“Nous aurions pu en prendre plus, mais la demande de voyages vers la Corée du Nord était également très demandée par le marché chinois, ce qui a rendu les billets d’avion et de train incroyablement limités”, a-t-il déclaré.