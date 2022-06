La Corée du Nord est devenue la dernière puissance nucléaire. Que feront les États-Unis ?

Au début de cette année, alors que la Russie se préparait à une invasion de l’Ukraine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a semblé y voir une opportunité.

Alors que les États-Unis et leurs alliés étaient distraits et occupés à contrer la belligérance de Moscou, les généraux de Pyongyang allaient faire un show en tirant plus de missiles d’essai que jamais auparavant en si peu de temps.

C’est inclus deux séries de lancements depuis que le président américain Joe Biden a terminé sa visite dans la région le mois dernier, le premier test d’un missile balistique intercontinental nord-coréen depuis 2017, et 30 autres types de missiles licencié en janvier seulement.

De manière inquiétante, les images satellite suggèrent que Pyongyang est prépare maintenant pour son septième essai nucléaire sous une montagne isolée dans le nord-est du pays, alors qu’il cherche à développer davantage des « bouts » explosifs mortels pour ses missiles.

Une image satellite montre un aperçu plus détaillé d’une nouvelle activité d’excavation au complexe nucléaire de Yongbyon à Yongbyon, en Corée du Nord, le 20 avril. (Maxar Technologies/Reuters)

Le Conseil de sécurité des Nations unies, autrefois virulent pour condamner les essais et uni pour approuver des sanctions sévères, est maintenant distrait par le conflit en Ukraine et divisé. Une résolution soutenue par les États-Unis pour plus de mesures a récemment été opposée par la Russie et la Chine et de nouveaux votes ne semblent plus prometteurs.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rejeté les tests car la Corée du Nord « essayait simplement d’attirer l’attention ».

Des diplomates participent à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU le 11 mai à New York, au cours de laquelle les récents essais de missiles par la Corée du Nord ont été discutés. Les États-Unis font pression pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord après que le pays a effectué son 15e test de missile cette année. (Spencer Platt/Getty Images)

Mais pour Kim, ils sont censés être une démonstration de pouvoir que la Maison Blanche ne peut vraiment pas ignorer. L’énigmatique dictateur semble déterminé à être à la hauteur du surnom qu’il a reçu de l’ancien président américain Donald Trump – Rocket Man.

Il semble avoir maintenant réalisé ce que son grand-père avait commencé il y a près de 50 ans, transformant le petit État asiatique isolé – si pauvre qu’il a régulièrement du mal à nourrir sa population – en une menace sérieuse pour les États-Unis.

« Patience stratégique » face à une menace nucléaire

« La Corée du Nord est une puissance nucléaire », a déclaré Ankit Panda, chercheur principal au programme de politique nucléaire du Carnegie Endowment for International Peace et auteur de Kim Jong Un et la bombe.

« Les Nord-Coréens ont montré qu’ils pouvaient livrer une arme nucléaire vraiment n’importe où sur le continent américain », a-t-il déclaré, de manière suffisamment fiable pour que les présidents américains « ne prennent vraiment pas le risque d’attaquer la Corée du Nord lors d’une future crise ».

Ceci, malgré les efforts de plusieurs dirigeants américains pour arrêter Pyongyang, des sanctions économiques de George W. Bush, qui a qualifié la Corée du Nord de « l’axe du mal », à Barack Obama, qui a fait preuve de « patience stratégique » en essayant de laissez Kim se lasser du programme – ou se mettre en faillite.

Les trois sommets de Trump avec Kim n’ont pas réussi à convaincre le dictateur d’abandonner les missiles nucléaires en échange d’un allégement des sanctions.

Le président américain Joe Biden arrive à la base aérienne d’Osan alors qu’il part pour le Japon après son voyage en Corée du Sud. Biden et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol ont convenu d’entamer des discussions sur l’élargissement des exercices militaires conjoints au milieu des menaces nucléaires et de missiles croissantes de la Corée du Nord. (Kim Hong Ji/Getty Images)

Quant à Biden, il semble revenir à la politique de « patience stratégique ». il est offert parle « sans conditions préalables », une ouverture qui a été ignorée par Kim. À Séoul il y a deux semaines, le seul message que Biden avait pour Kim était « bonjour, point final ». Il a dit qu’il n’était « pas préoccupé » par de nouveaux tests nord-coréens.

Kim a tiré une salve de missiles d’essai peu de temps après, apparemment en réponse. Et il y en aura d’autres, a déclaré Nam Sung-wook, expert régional à l’Université de Corée et analyste au Service national de renseignement de Séoul.

« Kim Jong-un n’a pas vraiment intérêt à parler en ce moment », a-t-il déclaré. « Les négociations sur le nucléaire seront très dures, très difficiles à régler dans un avenir proche. »

La Corée du Nord semble suivre un scénario familier, un cycle où elle dépense beaucoup d’argent et d’efforts pour son programme de missiles nucléaires, pour voir jusqu’où elle peut pousser les États-Unis et la Corée du Sud à faire des concessions.

Ensuite, il recule.

Des postes de garde militaires de la Corée du Nord, à l’arrière, et de la Corée du Sud, à l’avant, sont vus à Paju, près de la frontière entre les deux pays, le 5 avril. (Ahn Young-joon/Associated Press)

Tous les tests jouent un rôle scientifique « vital », a déclaré Christopher Green, analyste du groupe de crise à Séoul. Mais il dit que c’est souvent le moment d’avoir le plus grand impact à l’échelle internationale.

La récente volée de lancements a été « conçue pour augmenter un peu les enjeux, pour s’assurer que le monde réalise que la Corée du Nord est de retour militairement », a déclaré Green.

Échapper aux sanctions de l’ONU

L’année dernière, Kim a présenté un plan ambitieux planifier pour le programme, promettant d’ajouter « des capacités nucléaires entièrement nouvelles », y compris des armes nucléaires tactiques plus petites pour le champ de bataille ainsi qu’une « super-grande bombe à hydrogène ». Certains des récents essais de missiles visaient également à développer des armes nucléaires capables de voler plus près de la terre et d’échapper à la détection.

Les sanctions économiques ont peut-être durement frappé le pays, mais pour payer tout cela, Pyongyang a trouvé des moyens de les contourner. Une stratégie majeure a été de lancer des cyberattaques sur les systèmes mondiaux de crypto-monnaie, selon un Conseil de sécurité des Nations Unies rapport qui conclut que ceux-ci « restent une source de revenus importante » pour la Corée du Nord.

D’autres experts ont remarqué augmentations spectaculaires des importations de pétrole via un oléoduc en provenance de Chine, qui n’est pas soumis à un plafond imposé par l’ONU sur le pétrole et pourrait fournir 3,7 millions de barils par an. C’est l’équivalent du montant total que la Corée du Nord est autorisée à recevoir de toutes les sources en vertu des sanctions de l’ONU.

Des médecins de l’armée impliqués dans des travaux de distribution de médicaments dans le cadre de la pandémie de COVID-19 à Pyongyang, en Corée du Nord, le 22 mai. (Agence centrale de presse coréenne/Reuters)

La propagation rapide du COVID a été un problème plus immédiat pour la Corée du Nord. En l’absence de vaccins, de traitement ou même de tests, Pyongyang estime son nombre national d’infections à près de 3,5 millions dans un pays d’environ 26 millions d’habitants, sur la base d’une forte fièvre et d’autres symptômes.

Ce a récemment dit il facilite les blocages, mais les experts soupçonnent que cela peut être dû à des problèmes généralisés de disponibilité alimentaire et non à la baisse réelle des taux d’infection.

Le COVID, la faim et la pauvreté se combinent pour créer des « temps difficiles » pour Pyongyang, ce qui pourrait être l’une des raisons de tous les tests de missiles, déclare Green de Séoul.

« En lançant un cycle de tests, montrant la force militaire », a-t-il dit, « il y a une sorte de ‘ralliement autour du drapeau' », Kim essayant de détourner l’attention des Nord-Coréens de leurs problèmes quotidiens.

Biden salue le président sud-coréen lors de sa visite en Corée du Sud. (Jonathan Ernst/Reuters)

Quelles qu’en soient les raisons, Biden et le président sud-coréen nouvellement élu Yoon Suk-yeol ont juré de répondre à l’agression nord-coréenne par leurs propres mouvements militaires.

Trump a peut-être tenté d’apaiser Kim en renonçant à des exercices conjoints, mais la Maison Blanche Biden promet une nouvelle ténacité, y compris des exercices militaires plus audacieux, plus d ‘«actifs stratégiques» comme des avions et des systèmes antimissiles à stationner dans le sud et un l’engagement des États-Unis à protéger des alliés comme la Corée du Sud et le Japon avec des armes nucléaires américaines si nécessaire.

« Le président Yoon et moi nous sommes engagés à renforcer notre engagement étroit », a déclaré Biden, « et à travailler à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne ».

En réponse à la dernière série d’essais nord-coréens – huit missiles lancés par le Nord – les États-Unis et la Corée du Sud ont testé huit missiles balistiques dans la mer.

Des missiles sud-coréens et américains sont exposés au Korea War Memorial Museum à Séoul, en Corée du Sud. La Corée du Nord a testé mercredi un missile balistique intercontinental présumé et deux armes à plus courte portée vers ses eaux orientales, a déclaré la Corée du Sud, quelques heures après que Biden a terminé un voyage en Asie où il a réaffirmé l’engagement américain à défendre ses alliés. (Ahn Young-joon/Associated Press)

Un communiqué des chefs d’état-major interarmées sud-coréens a déclaré que cette décision « démontrait la capacité et la posture nécessaires pour lancer des frappes de précision immédiates sur les origines des provocations, même si la Corée du Nord lance des missiles à partir de divers endroits ».

Mais certains se demandent si cela va dissuader Kim ou le rendre encore plus menaçant parce qu’il se sent menacé.

« Chaque pas pour rassurer les Sud-Coréens et d’autres alliés du soutien à toute épreuve des États-Unis rend la Corée du Nord plus convaincue de la nécessité de l’arme nucléaire », a déclaré James Trottier, un ancien diplomate canadien qui a dirigé quatre missions à Pyongyang.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’exprime lors d’une réunion du bureau politique du Parti des travailleurs sur l’épidémie de COVID-19 dans le pays. (Agence centrale de presse coréenne/Reuters)

Lui et d’autres experts disent que la principale raison pour laquelle la dynastie Kim a poursuivi cette stratégie en premier lieu est la conviction que les petits pays sans armes nucléaires sont plus vulnérables à l’invasion par des puissances plus grandes, pointant vers la Libye, l’Irak – et maintenant, l’Ukraine, qui a renoncé à ses armes nucléaires datant de l’ère soviétique dans le cadre d’un accord avec la Russie en 1994.

Trottier dit que de fortes réactions créent un « cycle de provocation » et que « la Corée du Nord en sort avec une capacité plus forte ».

D’un autre côté, si les États-Unis ne montrent pas leur détermination à soutenir la Corée du Sud, ils pourraient pousser ce pays à développer ses propres armes nucléaires.

UN sondage menée plus tôt cette année a révélé que la proportion de Sud-Coréens favorables au déménagement est passée à 70%, même en tenant compte des coûts et des obstacles.

« Le peuple sud-coréen ressent l’épée, la menace de Pyongyang », a déclaré Nam Sung-wook, analyste du renseignement de Séoul.

« La Corée du Sud a des armes conventionnelles, la Corée du Nord est le pays doté de l’arme nucléaire. Ce n’est pas une situation symétrique », a-t-il déclaré. « La Corée du Sud devrait passer au nucléaire pour faire l’équilibre. »

En ce qui concerne l’ONU, les États-Unis et d’autres pays, ce serait exactement le contraire d’un règlement pacifique.