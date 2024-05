La Corée du Nord envoie une flotte de « ballons poubelles » au Sud (REGARDER) — RT World News

Cette décision fait suite à la distribution par Séoul de tracts anti-Pyongyang, a déclaré l’agence de presse Yonhap.

La Corée du Nord a envoyé plus de 150 ballons transportant des déchets et du fumier à travers sa frontière commune avec la Corée du Sud, apparemment en représailles à une campagne de tracts, a rapporté mercredi l’agence de presse Yonhap citant l’armée. Les ballons ont commencé à traverser la frontière mardi soir, tombant dans diverses régions du pays et atteignant la province du Gyeongsang du Sud, au sud-est de la Corée du Sud, à plus de 280 km (180 miles) du nord, a indiqué le média. Les ballons transportaient divers déchets – tels que des bouteilles en plastique, des piles et des pièces de chaussures – et même du fumier, dispersant les déchets lorsqu’ils tombaient au sol. Le personnel militaire a récupéré les objets pour une analyse détaillée, a déclaré à l’agence de presse un responsable du Joint Chiefs of Staff (JCS). « Ces actes de la Corée du Nord violent clairement le droit international et menacent sérieusement la sécurité de notre peuple. » dit le JCS. « [We] avertissons sévèrement la Corée du Nord de mettre immédiatement fin à ses actes inhumains et vulgaires. L’armée sud-coréenne a conseillé aux gens de ne pas toucher ces objets et de se signaler aux autorités militaires ou policières à proximité s’ils les découvrent, avertissant que les ballons pourraient causer des dommages en tombant. Selon le rapport, la Corée du Nord a prévenu dimanche qu’elle se disperserait « Des tas de vieux papiers et d’immondices » au-delà des zones frontalières dans un « action du tac au tac » contre la distribution de tracts anti-Pyongyang par des militants de Séoul. Pendant des années, les groupes anti-nord-coréens ont utilisé des ballons – mais aussi des bouteilles larguées dans la mer – pour envoyer des tracts, de la nourriture, des médicaments, de petites sommes d’argent et des mini-radios en Corée du Nord. Pyongyang considère depuis longtemps le lancement de tels messages comme des actes hostiles, et les dirigeants des deux Corées ont convenu en 2018 de suspendre la distribution de tracts, ainsi que d’autres activités dirigées l’une contre l’autre dans la zone frontalière. En 2020, Séoul a adopté une législation interdisant le lancement de tracts anti-Corée du Nord, interdisant toute diffusion de documents imprimés, de biens et d’argent à travers la frontière fortement fortifiée. Malgré la décision d’arrêter la campagne, des groupes d’activistes conservateurs en Corée du Sud – dont beaucoup sont dirigés par des transfuges nord-coréens – ont continué à envoyer de tels tracts de propagande.

‘), lien : « https://www.rt.com/news/598383-north-korea-sends-trash-baloons-south-korea/ » }, événements : { onReady : function () { if(ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Prêt’, location.href); // Il s’agit simplement d’un double affichage } }, onPlay : function () { myStreamingTag.playVideoContentPart(metadata); if (ga) { if (mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player Article’, ‘Play’, location.href); } } var PlayingVideoId = ‘js-mediaplayer-66570b6c2030272936129fe3’; // l’identifiant du lecteur pauseMedia(playingVideoId); //définit la fonction pour tous les utilisateurs comme ceci. Le code de la fonction est disponible pour le code if (recomedationBlock66570b6c2030272936129fe3) { Block66570b6c2030272936129fe3.classList.remove(‘recomendation_active’); } if (mediaplayerContainer66570b6c2030272936129fe3) { mediaplayerContainer66570b6c2030272936129fe3.classList.add(‘mediaplayer_played’); } localStorage.setItem(‘canfixed’, true); }, onPause : function () { myStreamingTag.stop(); if (mediaMute === false) { if (ga) ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } if (recomedationBlock66570b6c2030272936129fe3) { recomedationBlock66570b6c2030272936129fe3.classList.add(‘recomendation_active’); } }, onComplete : function () { myStreamingTag.stop(); if (ga && mediaMute === false) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); ga(‘envoyer’, ‘événement’, ‘Article JW Player’, ‘Complet’, location.href); } if (recomedationBlock66570b6c2030272936129fe3) { recomedationBlock66570b6c2030272936129fe3.classList.add(‘recomendation_active’); } } } }); jwplayer(« js-mediaplayer-66570b6c2030272936129fe3 »).addButton( « https://www.rt.com/static/libs/jwplayer/img/download.png », « Télécharger », function () { window.location.href = « https://mf.b37mrtl.ru/files/2024.05/66570b6c2030272936129fe3.mp4?download=1 » }, « télécharger » ); function pauseMedia(playingMediaId) { var joueurs = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); var fixPlayer = document.querySelector(‘.mediaplayer_fixed’); laissez shadowDiv = document.querySelector(‘.div_shadow’); var plId = lectureMediaId.split(‘-‘)[2]; pour (var je = 0, max = joueurs.longueur; je