La Corée du Nord envoie un avertissement au Japon

Le tir d’un missile balistique à portée intermédiaire au début du mois était un message aux “ennemis”, dit Pyongyang

Tokyo va “payer le prix fort” si la persécution présumée des ressortissants coréens vivant au Japon se poursuit, la Corée du Nord a averti son voisin.

Pyongyang considère le “oppression” des Nord-Coréens au Japon comme un défi à sa dignité et à sa souveraineté, a souligné mercredi l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA).

Selon le média sud-coréen Yonhap, la déclaration faisait apparemment référence à des informations faisant état d’une augmentation des crimes de haine contre des élèves d’écoles à travers le Japon pour les Coréens de souche.

“Nous avons solennellement déclaré que le tir du 4 octobre d’un nouveau type de missile balistique sol-sol à portée intermédiaire est un avertissement pour nos ennemis”, a-t-il ajouté. a déclaré KCNA.

“La question de savoir si cet avertissement conduira à des résultats réels dépendra de l’attitude des forces hostiles, y compris le Japon”, il a souligné, ajoutant que Tokyo va “payer le prix fort” pour des actions dirigées contre la Corée du Nord.

Lire la suite La Corée du Nord dément avoir envoyé des armes à la Russie

Le 4 octobre, Pyongyang a effectué un autre de ses tests cette année sur la technologie des missiles interdits, en lançant son missile balistique Hwasong-12 dans l’océan Pacifique. Le projectile a survolé le Japon, incitant les habitants à se mettre à l’abri, et a fini par couvrir 4 500 kilomètres, ce qui semble être la plus longue distance parcourue à ce jour par un missile nord-coréen.

C’était également la première fois en cinq ans que Pyongyang envoyait un missile au-dessus du Japon, Tokyo, Séoul et Washington condamnant cette décision.

Les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis se sont rencontrés dimanche en marge du Sommet de l’Asie de l’Est au Cambodge, promettant une réponse unifiée et coordonnée aux programmes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord.

Le président américain Joe Biden a insisté sur le fait que le partenariat entre les trois nations était “encore plus important que jamais,” compte tenu de ce qu’il a qualifié d’intensification des provocations de Pyongyang.