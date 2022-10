La Corée du Nord envoie des avions de combat près de la frontière avec la Corée du Sud

Des avions nord-coréens ont volé jusqu’à 7 miles au nord d’une frontière maritime de facto entre les deux Corées, selon les chefs d’état-major interarmées sud-coréens (JCS). Les avions de guerre de Pyongyang ont également été détectés à un peu plus d’une douzaine de kilomètres au nord d’une frontière terrestre. Les incidents ont eu lieu entre jeudi soir et vendredi matin, et une dizaine d’avions de guerre de Pyongyang ont été impliqués.

La Corée du Nord dit qu’elle considère les récents exercices militaires des États-Unis, de la Corée du Sud et du Japon comme une menace militaire. Les alliés disent que les exercices d’entraînement sont de nature défensive. Les tensions continuent de monter tandis que les négociations nucléaires entre Pyongyang et Washington restent au point mort. Plus tôt cette semaine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé un test de missile de croisière et s’est engagé à renforcer le programme d’armement nucléaire du régime pour éloigner les ennemis. Kim a déclaré que ses forces nucléaires étaient pleinement préparées pour une “guerre réelle”, selon les médias d’État.