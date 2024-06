La Corée du Nord envoie 700 ballons poubelles supplémentaires en Corée du Sud

CNN

La Corée du Nord a intensifié ses opérations de ballons poubelles, les responsables de Séoul faisant état d’environ 700 livraisons de déchets en suspension dans l’air en Corée du Sud, jonchant certaines parties du pays de mégots de cigarettes, de papier et de morceaux de tissu.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré qu’« aucune substance nocive pour la sécurité n’avait été trouvée » parmi les ballons qui ont atteint le pays samedi soir – contrairement à il y a quelques jours à peine, lorsque du papier toilette usagé avait été trouvé dans certains des quelque 150 ballons qui ont traversé la Corée du Sud. frontière.

Les dernières photos publiées par le JCS montrent un grand sac contenant ce qui semble être du papier laissé au bord de la route, tandis que d’autres images montrent des agents inspectant les déchets jonchant le sol. D’autres montraient des mégots de cigarettes brûlés.

Selon les images diffusées par les autorités, les colis sont transportés par de gros ballons remplis de gaz.

La Corée du Sud a déclaré que son armée travaillait avec la police, le gouvernement local, le ministère de la Sécurité et le Commandement des Nations Unies pour récupérer en toute sécurité les ballons et les débris. Les ballons ont été retrouvés dans la capitale Séoul, ainsi que dans les provinces de Gyeonggi et Chungcheong. Certains ont même été repérés à plus de 300 kilomètres au sud de la capitale, dans la province du Gyeongsang.

Les deux pays voisins sont coupés l’un de l’autre depuis la fin de la guerre de Corée en 1953 par un armistice. Techniquement, ils sont toujours en guerre.

La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, Kim Yo Jong – un haut responsable du régime solitaire – a qualifié les ballons de « cadeaux sincères » et s’est engagée à en envoyer davantage, selon un communiqué publié mercredi par l’agence de presse centrale coréenne.

Elle a comparé les actions de la Corée du Nord à la pratique de la Corée du Sud, qui consiste depuis des années à envoyer des ballons avec des tracts anti-Corée du Nord dans l’autre sens.

La Corée du Nord est presque complètement fermée au reste du monde, avec un contrôle strict sur les informations qui y entrent ou en sortent. Les documents étrangers, notamment les films et les livres, sont interdits, à quelques exceptions près sanctionnées par l’État ; ceux qui sont pris en flagrant délit de contrebande étrangère sont souvent sévèrement punis, disent les transfuges.

Plus tôt cette année, un groupe de recherche sud-coréen a publié des images rares montrant, selon lui, des adolescents nord-coréens condamnés aux travaux forcés pour avoir regardé et distribué des drames K.

Les restrictions se sont quelque peu assouplies au cours des dernières décennies à mesure que les relations entre la Corée du Nord et la Chine se développaient. Des mesures provisoires d’ouverture ont permis à certains éléments sud-coréens, y compris une partie de sa culture pop, de s’infiltrer dans la nation ermite – en particulier en 2017 et 2018, lorsque les relations se sont dégelées entre les deux pays.

Mais la situation en Corée du Nord s’est détériorée au cours des années suivantes et les négociations diplomatiques ont échoué, ce qui a entraîné le rétablissement de règles strictes.