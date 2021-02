La Corée du Nord enrichit de l’uranium pour les armes nucléaires depuis des mois, suggèrent des photos après que les experts mettent en garde contre une «  menace catastrophique  »

La Corée du NORD a enrichi de l’uranium pour les missiles nucléaires tout l’hiver au milieu des tensions croissantes avec l’Occident, c’est craint.

L’État voyou a été aperçu en train de poursuivre ses activités illicites dans sa principale usine d’enrichissement d’uranium (UEP) pendant deux mois, selon les observateurs américains.

Les images satellite de l’installation top secrète ont montré le mouvement de véhicules et d’équipements spécialisés en janvier et février.

La révélation inquiétante survient quelques semaines à peine après avoir prétendu que l’arsenal nucléaire de Kim Jong-un constituait désormais une «menace catastrophique» pour le monde.

Le site Web du moniteur américain 38Nord a déclaré à propos des nouvelles images: «Contrairement à la zone du réacteur du complexe, l’UEP a montré des signes continus de fonctionnement tout au long des mois d’hiver.

«Le plus notable est l’arrivée et le départ de trois wagons spécialisés à configuration unique.

« Ces wagons suivent un schéma: arriver deux à trois fois par an à la gare de transfert ferroviaire … où ils restent pendant environ quatre semaines pendant qu’ils transfèrent leur contenu, probablement des réactifs chimiques, puis partent. »

Les images surviennent au milieu d’une impasse prolongée dans les négociations entre Washington et Pyongyang visant à démanteler les programmes de missiles nucléaires et balistiques de Kim en échange d’un allègement des sanctions.

La Corée du Nord dispose désormais de suffisamment de matériel pour construire au moins 45 armes nucléaires, selon un scientifique de haut niveau qui a visité l’État voyou.

Le Dr Siegfried Hecker s’est rendu au Centre de recherche scientifique nucléaire de Yongbyon pour évaluer son programme controversé sur le plutonium.

Le célèbre expert en armement – un professeur à l’Université de Stanford – estime que la Corée du Nord pourrait désormais «atteindre la plupart du Japon avec des missiles à pointe nucléaire».

Cependant, il pense que le terrifiant arsenal nucléaire de Kim a encore besoin de tests supplémentaires pour le rendre «militairement utile».

Scott A Snyder, chercheur principal pour les études coréennes et directeur du programme sur la politique américano-coréenne au Council on Foreign Relations (CFR), a ajouté que le danger venant du Nord a toujours été là.

Il a déclaré: «Le président Obama a averti le président élu Trump en novembre 2016 que la menace de sécurité internationale la plus vexante à laquelle il serait confronté proviendrait de la Corée du Nord.

« Deux essais nucléaires, une myriade d’essais de missiles à longue portée et trois sommets Trump-Kim plus tard, l’ampleur et la probabilité que la Corée du Nord représente une menace catastrophique pour les intérêts nationaux américains sont plus grandes qu’il y a quatre ans. »

Le CFR a placé les essais d’armes nucléaires et de missiles balistiques de la Corée du Nord au premier rang des préoccupations de conflit pour 2021.

Il a averti que les tensions militaires allaient probablement recommencer dans la péninsule coréenne – qui avait déjà été poussée au bord de l’an dernier, Kim a ordonné la destruction d’un bureau de liaison clé avec la Corée du Sud.

On pense que Kim complote d’utiliser ses essais d’armes nucléaires pour narguer Joe Biden – de la même manière qu’il l’a fait avec Trump et Barack Obama.

Kim a déclaré que les États-Unis sont «le principal ennemi» de la Corée du Nord et a critiqué la «politique hostile» de Washington envers Pyongyang.

Et le royaume isolé se vante depuis longtemps que son arme nucléaire Hwasong-15 Doomsday « révolutionnaire » peut aplatir des villes partout aux États-Unis.

Et les analystes de l’Institut international d’études stratégiques craignent que la fusée puisse livrer une charge utile de 1 000 kilogrammes sur environ 8 000 milles.

Les médias d’État de Kim l’ont décrit comme «un nouveau type d’ICBM capable de transporter une ogive nucléaire super lourde et d’attaquer tout le continent américain».

Cependant, beaucoup pensent que l’arme de 16 mètres n’a pas été correctement testée et pourrait échouer si elle est mise en action.