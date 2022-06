La Corée du Nord en alerte pour les dommages causés par les averses dans le cadre de la crise du COVID

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré mardi qu’elle déployait tous ses efforts pour prévenir les dommages potentiels causés par les fortes pluies cette semaine qui, selon les observateurs extérieurs, pourraient aggraver les difficultés économiques du pays au milieu de son épidémie de COVID-19.

Les inondations estivales en Corée du Nord, l’un des pays les plus pauvres d’Asie, causent souvent de graves dommages à ses secteurs agricole et autres en raison de son drainage difficile et de la déforestation.

Les typhons et les pluies torrentielles de 2020 faisaient partie des difficultés qui, selon le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, avaient créé de «multiples crises» chez lui, ainsi que des restrictions strictes liées à la pandémie et des sanctions de l’ONU.

Les autorités météorologiques nord-coréennes ont prédit que la saison des pluies de cette année commencerait fin juin et ont émis des alertes aux averses torrentielles dans la plupart de ses régions du lundi au mercredi.

L’Agence centrale de presse coréenne officielle a déclaré mardi que les autorités des régions du centre et du sud-ouest du Nord mobilisaient toutes les ressources disponibles pour faire face aux éventuels dommages liés aux inondations.

Des responsables et des travailleurs y travaillaient pour protéger les récoltes, l’équipement de l’usine, les installations de la centrale électrique et les bateaux de pêche des fortes pluies, a rapporté KCNA. Il a indiqué que l’agence anti-catastrophe du pays examinait l’état de préparation des secouristes et du personnel médical.

KCNA a déclaré que les responsables nord-coréens exhortaient les résidents et les travailleurs à respecter les restrictions liées à la pandémie pendant la saison de la mousson du pays.

Il a indiqué que plus de 106 000 travailleurs médicaux et travailleurs de l’hygiène étaient prêts à faire face à d’éventuels problèmes de santé majeurs causés par les inondations. KCNA a déclaré que les responsables prenaient des mesures pour assurer la sécurité anti-épidémique dans les abris pour les personnes évacuées des zones endommagées par les inondations.

L’agence météorologique sud-coréenne a déclaré que la majeure partie de la Corée du Nord recevait de fortes pluies depuis dimanche.

Les inquiétudes concernant l’averse surviennent alors que la Corée du Nord lutte contre sa première épidémie nationale de coronavirus. Depuis que la Corée du Nord a admis le mois dernier l’épidémie, elle a déclaré qu’environ 4,7 millions des 26 millions d’habitants du pays sont tombés malades avec des symptômes fébriles, mais seulement 73 sont décédés, un taux de mortalité largement contesté par des experts extérieurs.

Étant donné que l’ensemble de sa population n’est officiellement pas vaccinée et que son système de santé est en panne, les observateurs pensent que la Corée du Nord a dû subir davantage de décès et qu’elle manipule probablement son nombre de décès pour aider Kim à éviter tout dommage politique.

Hyung-jin Kim, Associated Press