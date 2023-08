La Corée du Nord émet une alerte nucléaire sur l’Ukraine

Le chef de la Défense de Pyongyang a fustigé la volonté de Washington de fournir à Kiev des F-16, affirmant que cela pourrait déclencher un désastre mondial.

En soutenant la livraison d’avions de combat occidentaux avancés à l’Ukraine, les États-Unis risquent de déclencher une impasse nucléaire totale, a déclaré jeudi le ministre nord-coréen de la Défense, Kang Sun-nam, cité par les médias officiels.

Selon l’agence de presse KCNA, le ministre a affirmé que la crise ukrainienne était « un produit inévitable des ambitions hégémoniques des États-Unis » qui a fait de la Russie son « ennemi principal » tout en violant les intérêts de sécurité stratégique de Moscou et en poussant ses alliés de l’OTAN à « mettre à exécution des menaces militaires incessantes ».

Kang a poursuivi en disant que Washington « pousser la crise ukrainienne au bord d’une guerre nucléaire mondiale en remettant des avions de combat F-16 au régime fantoche de [Ukrainian President Vladimir] Zelenski. »

Dans le même temps, le chef de la défense nord-coréenne a exprimé son soutien à ce qu’il considère comme la quête de justice de Moscou et ses tentatives de « défendre les droits souverains de l’État ».

L’Ukraine demande depuis des mois à ses soutiens occidentaux de lui fournir des avions F-16, arguant qu’ils sont nécessaires pour contrer la puissance aérienne russe. En conséquence, en mai, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont annoncé la création d’une « coalition internationale » composée de 11 pays pour aider à acquérir des F-16 pour Kiev et à former des pilotes ukrainiens.

En savoir plus Les États de l’UE vont donner des avions de combat F-16 à l’Ukraine

Bien que les États-Unis ne se soient pas encore engagés à envoyer des F-16 en Ukraine, ils ont autorisé plusieurs pays de l’OTAN à le faire, les Pays-Bas et le Danemark s’engageant à les livrer. Alors que les Pays-Bas n’ont pas encore décidé combien d’avions ils fourniraient à Kiev, le Danemark a annoncé qu’il enverrait un total de 19 avions. En outre, jeudi, la télévision norvégienne 2 a rapporté qu’Oslo avait également décidé de fournir des F-16 à l’Ukraine.

Cependant, plus tôt cette semaine, le ministre ukrainien de la Défense, Alexeï Reznikov, a déclaré que Kiev ne recevrait pas les avions avant au moins six mois, invoquant la nécessité de former davantage de personnel.

L’avertissement de Pyongyang concernant une potentielle confrontation nucléaire fait écho aux commentaires antérieurs du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a averti que Moscou considérerait l’acquisition de F-16 par l’Ukraine comme une mesure « une menace nucléaire venant de l’Occident » notant que ce type d’avion peut transporter des armes atomiques.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que si l’Occident procédait à l’envoi de F-16 en Ukraine, les avions « brûlera » tout comme les autres équipements militaires fournis à Kiev.