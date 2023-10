Pyongyang affirme qu’il n’hésitera pas à frapper les avions militaires américains stationnés sur la péninsule s’il est provoqué

La Corée du Nord a condamné le récent déploiement de bombardiers américains à capacité nucléaire au Sud, avertissant que ces avions deviendraient son « premières cibles de destruction » en cas de conflit réel.

Dans des commentaires publiés vendredi par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), Pyongyang a critiqué le stationnement d’un bombardier stratégique B-52 Stratofortress en Corée du Sud plus tôt cette semaine, déclarant que Washington « Les provocations militaires évoluent vers un stade plus dangereux. »

« Il s’agit d’une manœuvre intentionnelle des États-Unis… pour provoquer une guerre nucléaire. » indique le communiqué concernant le déploiement et les exercices conjoints ultérieurs avec les forces sud-coréennes. « Les États-Unis n’ignoreront pas que la péninsule coréenne est légalement en état de guerre et que les ressources stratégiques contribuant au territoire ennemi seront les premières cibles de destruction. »















Le Pentagone a organisé une démonstration très visible du B-52 après son arrivée à Séoul mardi, le montrant lors de survols aux côtés de plusieurs autres avions de guerre américains, dont des avions de combat F-22 et F-16. La division Pacifique de l’US Air Force a déclaré que cette décision avait démontré la volonté de Washington de « engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité de la région indo-pacifique » et a également renforcé les liens militaires avec la Corée du Sud.

Plus tôt cette année, le président Joe Biden a déclaré que l’armée américaine renforcerait la « visibilité régulière » de moyens militaires stratégiques sur la péninsule, en espérant que cette décision améliorerait « dissuasion » contre la RPDC. Peu de temps après, le Pentagone a envoyé un sous-marin nucléaire lance-missiles en Corée du Sud pour la première fois depuis 1981, suscitant également une sévère condamnation de la part du Nord.

Pyongyang a indiqué qu’il avait codifié une nouvelle doctrine sur les armes nucléaires dans la loi en septembre dernier, déclarant que son acquisition de la bombe était « irréversible, » tout en autorisant le premier recours aux armes nucléaires si une attaque ennemie est « jugé comme imminent. »

EN SAVOIR PLUS:

La Corée du Sud veut étendre ses activités d’espionnage sur le Nord après l’attaque du Hamas

« L’époque où les États-Unis détenaient un « monopole » sur le droit de frappe préventive est déjà révolue. » la déclaration a continué, ajoutant que le déploiement du B-52 de cette semaine était « une initiative militaire sérieuse de frappe nucléaire préventive visant à l’élimination physique de notre pays. »

La Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles ces dernières années, insistant sur le fait qu’il s’agit de mesures purement défensives. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud soutiennent que ces actions sont illégales au regard du droit international et accroissent les tensions dans la région.