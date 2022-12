La Corée du Nord effectue un test clé pour construire un ICBM plus menaçant

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé le test d’un “moteur à combustible solide à forte poussée” pour une nouvelle arme stratégique, ont rapporté vendredi les médias d’État, un développement qui pourrait lui permettre de posséder un moteur plus mobile. , arsenal plus difficile à détecter de missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent atteindre le continent américain

Le «test de tir statique» de jeudi d’un moteur de missile à l’installation de lancement de fusées du nord-ouest du pays était le premier du genre en Corée du Nord, a rapporté l’agence de presse officielle coréenne centrale. Il a déclaré que le test fournissait “une garantie scientifique et technologique sûre pour le développement d’un autre système d’arme stratégique de type nouveau”.

Kim a félicité les scientifiques et les techniciens au cours du test, affirmant qu’il s’attendait à ce que la nouvelle arme soit construite “dans les plus brefs délais”, a déclaré KCNA.

La Corée du Nord fait probablement référence à un ICBM à combustible solide, qui fait partie d’une gamme de systèmes d’armes de haute technologie que Kim s’est engagé à introduire lors d’une grande conférence du Parti des travailleurs au pouvoir au début de l’année dernière. Parmi les autres systèmes d’armes que Kim a promis de fabriquer, citons un missile à ogives multiples, des missiles nucléaires lancés sous l’eau et des satellites espions.

Le dernier test de moteur a montré que la Corée du Nord est déterminée à tenir les vœux de Kim de développer des systèmes d’armes aussi sophistiqués malgré ses difficultés nationales liées à la pandémie et les pressions internationales dirigées par les États-Unis pour freiner son programme nucléaire. Au cours des derniers mois, la Corée du Nord a testé un barrage de missiles balistiques à capacité nucléaire, y compris le lancement le mois dernier de son ICBM Hwasong-17 à combustible liquide, à plus longue portée, conçu pour transporter plusieurs ogives.

Certains experts disent que la Corée du Nord utiliserait éventuellement un arsenal élargi pour demander un allégement des sanctions et d’autres concessions aux États-Unis.

« Cela faisait un moment qu’on attendait un test de ce genre. Des moteurs-fusées à propergol solide de grand diamètre permettront à la Corée du Nord de déployer des missiles lancés par des sous-marins plus gros et, plus important encore, des missiles balistiques à portée intercontinentale plus résistants et plus réactifs », a déclaré Ankit Panda, un expert du Carnegie Endowment for International Peace.

“Contrairement aux missiles à propergol liquide, les missiles à propergol solide sont alimentés au moment de la fabrication et peuvent donc être largués beaucoup plus rapidement dans une guerre, toutes choses étant égales par ailleurs”, a déclaré Panda. “Je ne serais pas surpris s’ils cherchaient à faire des tests supplémentaires et à développer ces moteurs avant de passer aux essais en vol.”

Le carburant des fusées à propergol solide est déjà chargé à l’intérieur, ce qui permet de raccourcir les temps de préparation au lancement, d’augmenter la mobilité de l’arme et de rendre plus difficile pour les étrangers de détecter ce qui se passe avant le décollage. La Corée du Nord dispose déjà d’un arsenal croissant de missiles balistiques à courte portée et à combustible solide ciblant des emplacements clés en Corée du Sud, y compris des bases militaires américaines là-bas.

KCNA a déclaré que le test de jeudi visait à vérifier les caractéristiques techniques spécifiques du moteur basées sur “la technologie de contrôle du vecteur de poussée” et que le test a montré que tous les indices techniques prouvaient sa fiabilité et sa stabilité.

La technologie fait référence à la capacité de permettre aux fusées de se diriger avec le cardan des tuyères d’échappement, ont déclaré certains analystes après avoir examiné les photos du test envoyées par la Corée du Nord.

Il s’agit d’une méthode de vecteur de poussée beaucoup plus avancée qu’une méthode antérieure traditionnellement utilisée sur les missiles à moteur solide à plus courte portée du Nord, a déclaré Joseph Dempsey, associé de recherche pour la défense et l’analyse militaire à l’Institut international d’études stratégiques. Il a déclaré que même si des buses à cardan plus efficaces peuvent aider à maximiser la portée, elles conviennent également mieux à un ICBM.

“Le test d’une buse à cardan pourrait donc représenter une étape technologique importante vers l’objectif déclaré de la Corée du Nord d’un ICBM à moteur solide”, a déclaré Dempsey. “Cependant, quels autres défis techniques subsistent et à quelle distance se trouve un test en vol d’un tel système reste inconnu.”

L’affirmation du Nord n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Mais le pays a probablement connu “des essais et des erreurs considérables” avant le test de jeudi car il est technologiquement plus difficile de fabriquer des moteurs à combustible solide de grande taille que des moteurs à combustible liquide, a déclaré Chang Young-keun, expert en missiles à l’Université aérospatiale de Corée du Sud. Corée.

Si le test du moteur du Nord faisait les progrès signalés comme il le prétend, le pays serait en mesure de tester un ICBM à combustible solide au cours du premier semestre de l’année prochaine, a déclaré Chang. Si la Corée du Nord utilise cette technologie pour construire un missile de classe ICBM qui peut être tiré depuis un sous-marin, cela doterait le Nord d’une capacité d’attaque secondaire menaçante de représailles contre les États-Unis, a-t-il déclaré.

Le statut exact de la capacité d’attaque nucléaire de la Corée du Nord reste secret, car tous ses essais de missiles balistiques intercontinentaux ces dernières années ont été effectués à un angle prononcé pour éviter les pays voisins.

Certains experts spéculent que la Corée du Nord possède déjà des missiles à pointe nucléaire fonctionnels qui peuvent frapper l’ensemble des États-Unis, compte tenu du nombre d’années qu’il a consacrées à son programme nucléaire. Mais d’autres disent que le pays est encore à des années d’acquérir de telles armes, affirmant qu’il n’a pas encore prouvé publiquement qu’il dispose d’une technologie pour protéger les ogives des conditions difficiles de la rentrée atmosphérique.

