La Corée du Nord effectue le test ICBM le plus long jamais réalisé — RT World News

Le projectile est resté en l’air pendant 87 minutes, atteignant une altitude de 7 000 km, ont déclaré des responsables japonais et sud-coréens.

La Corée du Nord a testé un missile balistique intercontinental (ICBM) pour avertir ses adversaires régionaux, selon l’agence de presse officielle KCNA.

Dans un communiqué publié jeudi, un porte-parole du ministère de la Défense à Pyongyang a qualifié le test de « crucial, » ajoutant qu’elle avait été ordonnée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le lancement du missile « a mis à jour les récents records de la capacité de missiles stratégiques de la RPDC et a démontré la modernité et la crédibilité de sa dissuasion stratégique la plus puissante au monde », a ajouté le porte-parole. Les responsables nord-coréens n’ont pas précisé le type d’ICBM ni fourni de détails techniques.

Kim a déclaré que le test « Il s’agit d’une action militaire appropriée qui répond pleinement à l’objectif d’informer les rivaux, qui ont intentionnellement aggravé la situation régionale et ont récemment constitué une menace pour la sécurité de notre République. » Le dirigeant nord-coréen a accusé les adversaires régionaux de Pyongyang de « un resserrement dangereux de leur alliance nucléaire et diverses manœuvres militaires aventureuses », ajoutant que ces actions « souligner davantage l’importance du renforcement de nos forces nucléaires. »















Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens (JCS) ont confirmé le lancement, affirmant que l’ICBM avait voyagé à bord d’un avion. « trajectoire surélevée » – ce qui signifie qu’il a volé selon un angle élevé pour maximiser l’altitude plutôt que la distance horizontale – vers la mer de l’Est.

Le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, a déclaré que le missile s’était écrasé à environ 300 km à l’ouest de l’île d’Okushiri, ajoutant qu’il s’agissait d’un « la durée de vol la plus longue de tous les missiles jusqu’à présent » lancée par le Nord. Les responsables sud-coréens et japonais ont estimé le temps de vol à 87 minutes, le missile atteignant une altitude allant jusqu’à 7 000 km tout en parcourant 1 000 km horizontalement.

Le commandement américain pour l’Indo-Pacifique a condamné le test, appelant la Corée du Nord à « de s’abstenir de nouveaux actes illégaux et déstabilisateurs. » Il a toutefois ajouté que le lancement ne posait aucun problème « menace immédiate » au personnel, au territoire ou à ses alliés américains.

Alors que la Corée du Nord procède régulièrement à des tests de missiles dans un contexte de tensions avec la Corée du Sud et les États-Unis, le lancement d’un ICBM est un événement relativement rare. Le dernier test de ce type a eu lieu en décembre 2023, lorsque le projectile a parcouru environ 1 000 km au cours d’un vol de 73 minutes.

La Corée du Nord a dénoncé à plusieurs reprises les exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud, les considérant comme une préparation à une éventuelle invasion. Plus tôt ce mois-ci, Pyongyang a également accusé Séoul d’avoir largué des tracts de propagande. La Corée du Nord a ensuite fait exploser un tronçon de route et de voie ferrée près de la frontière avec son voisin du sud.