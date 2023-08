La Corée du Nord dit qu’un soldat américain s’est enfui dans le Nord après avoir été déçu par la société américaine

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a affirmé mercredi qu’un soldat américain qui s’était précipité dans le Nord à travers la frontière coréenne lourdement armée le mois dernier l’avait fait après avoir été déçu par l’inégalité de la société américaine.

Il s’agit de la première confirmation officielle par la Corée du Nord de la détention du soldat de 2e classe Travis King, qui est entré dans le Nord lors d’une visite d’un village frontalier coréen le 18 juillet. Il est devenu le premier Américain détenu dans le Nord en près de cinq ans.

L’agence de presse officielle nord-coréenne, KCNA, a déclaré que King avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait décidé d’entrer en Corée du Nord parce qu’il « entretenait un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l’armée américaine ».

Il a déclaré que King avait également exprimé sa volonté de chercher refuge en Corée du Nord ou dans un pays tiers, affirmant qu’il « était déçu par la société américaine inégale ».

KCNA est un bras de propagande de la dictature nord-coréenne et publie souvent des déclarations et des articles soigneusement calibrés pour refléter la ligne officielle du gouvernement selon laquelle les États-Unis sont un adversaire diabolique.

La Corée du Nord a déclaré qu’une enquête sur King se poursuivrait.

Des analystes ont déclaré plus tôt que la Corée du Nord pourrait essayer d’utiliser le cas de King pour arracher des concessions à Washington, comme lier sa libération aux États-Unis en réduisant ses activités militaires avec la Corée du Sud.

Le passage frontalier de King s’est produit au milieu d’animosités accrues dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord a effectué plus de 100 essais d’armes depuis le début de l’année dernière, incitant les États-Unis à étendre leurs exercices militaires avec la Corée du Sud. La Corée du Nord considère l’entraînement militaire américano-sud-coréen comme une répétition d’invasion.

King était censé se rendre à Fort Bliss, au Texas, après sa sortie de prison en Corée du Sud pour voies de fait.

Selon des responsables américains, King – qui a choisi de purger sa peine dans un camp de travail plutôt que de payer l’amende de près de 4 000 dollars – a été déclaré AWOL. La punition pour être absent sans permission peut inclure l’enfermement dans le brick, la confiscation du salaire ou la décharge déshonorante et elle est largement basée sur la durée de leur absence et sur le fait qu’ils ont été appréhendés ou renvoyés d’eux-mêmes.

Les États-Unis et la Corée du Nord, qui ont combattu pendant la guerre de Corée de 1950 à 1953, sont toujours techniquement en guerre puisque ce conflit s’est terminé par une trêve, et non par un traité de paix, et n’ont aucun lien diplomatique. La Suède a fourni des services consulaires aux Américains dans le passé, mais le personnel diplomatique suédois ne serait pas revenu depuis que la Corée du Nord a ordonné aux étrangers de quitter le pays au début de la pandémie de COVID-19.

La Corée du Nord a déjà détenu un certain nombre d’Américains qui ont été arrêtés pour des accusations anti-étatiques, d’espionnage et autres. Mais aucun autre Américain n’était détenu depuis que la Corée du Nord a expulsé l’Américain Bruce Byron Lowrance en 2018. Pendant la guerre froide, un petit nombre de soldats américains qui ont fui vers la Corée du Nord sont apparus plus tard dans des films de propagande nord-coréens.

Des responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant à son bien-être et ont déclaré précédemment que la Corée du Nord avait ignoré les demandes d’informations à son sujet.

The Associated Press