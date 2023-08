La Corée du Nord dit qu’un soldat américain a fait défection à cause du racisme

Le soldat Travis King a franchi le point de contrôle de la DMZ lors d’une visite civile

Le soldat américain qui est entré en République populaire démocratique de Corée le mois dernier l’a fait délibérément, cherchant refuge contre la « discrimination raciale » aux États-Unis, a déclaré mercredi l’agence de presse officielle KCNA.

« Au cours de l’enquête, Travis King a avoué qu’il avait décidé de rejoindre la RPDC car il nourrissait un ressentiment contre les mauvais traitements inhumains et la discrimination raciale au sein de l’armée américaine », a déclaré KCNA. « Il a également exprimé sa volonté de chercher refuge en RPDC ou dans un pays tiers, disant qu’il était déçu par la société américaine inégale. »

King fait toujours l’objet d’une enquête et reste détenu par l’armée populaire coréenne, selon l’agence. C’était la première reconnaissance officielle de Pyongyang que le soldat américain avait traversé la Corée du Sud le 17 juillet.

Le Pentagone a déclaré à Reuters qu’il ne pouvait pas vérifier les commentaires de King tels que rapportés par KCNA, et « reste concentré sur son retour en toute sécurité. »

En savoir plus Commentaires de l’ONU sur un soldat américain détenu en Corée du Nord

Washington et Pyongyang sont toujours techniquement en guerre, puisque l’armistice de 1953 qui a mis fin à la guerre de Corée n’a jamais été suivi d’un traité de paix. Cependant, King ne semble pas être considéré comme un prisonnier de guerre, car il était vêtu de vêtements civils et a apparemment traversé la zone démilitarisée de son plein gré.

Peu de temps après l’incident, des responsables américains ont divulgué à la presse que le soldat afro-américain de 23 ans était censé être renvoyé au Texas pour faire face à la discipline militaire, après deux incidents de violence alors qu’il était stationné en Corée du Sud.

Selon les responsables, King aurait agressé un homme local dans un club une semaine avant de traverser la DMZ. Plus tôt cette année, le soldat avait plaidé coupable d’agression et de destruction de biens publics et avait été condamné à une amende de cinq millions de wons (4 000 dollars), pour un incident survenu en octobre 2022. Lorsque la police sud-coréenne est venue arrêter King pour une « altercation », il aurait endommagé leur voiture de patrouille et insulté à la fois les officiers et la nation coréenne en général.

Au lieu d’embarquer sur le vol de retour aux États-Unis, King s’est échappé de l’aéroport en tenue civile, a rejoint un groupe de touristes se dirigeant vers Panmunjom et a traversé la Corée du Nord malgré les tentatives des gardes américains et sud-coréens de l’arrêter.