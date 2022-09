La Corée du Nord dit qu’elle n’abandonnera jamais l’arme nucléaire

Séoul, Corée du Sud –

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a souligné que son pays n’abandonnerait jamais les armes nucléaires dont il a besoin pour contrer les États-Unis, qu’il a accusés de pousser à affaiblir les défenses du Nord et éventuellement à faire tomber son gouvernement, ont annoncé vendredi les médias d’État.

Kim a fait ces commentaires lors d’un discours jeudi devant le parlement nord-coréen, où les membres ont adopté une législation régissant l’utilisation des armes nucléaires, que Kim a décrite comme une étape pour cimenter le statut nucléaire du pays et préciser que ces armes ne seront pas négociées. La loi comprenait une disposition qui oblige l’armée nord-coréenne à exécuter “automatiquement” des frappes nucléaires contre les forces ennemies si ses dirigeants sont attaqués.

Kim a également critiqué la Corée du Sud pour ses projets d’étendre ses capacités de frappe conventionnelles et de relancer des exercices militaires à grande échelle avec les États-Unis pour contrer les menaces croissantes du Nord, les décrivant comme une action militaire “dangereuse” qui augmente les tensions.

Kim a proféré des menaces de conflit nucléaire de plus en plus provocatrices envers les États-Unis et ses alliés en Asie, avertissant également que le Nord utiliserait de manière proactive ses armes nucléaires en cas de menace. Ses derniers commentaires ont souligné l’animosité croissante dans la région alors qu’il accélère l’expansion de son programme d’armes nucléaires et de missiles.

“Le but des États-Unis n’est pas seulement de supprimer notre puissance nucléaire elle-même, mais finalement de nous forcer à abandonner ou à affaiblir nos droits à l’autodéfense en abandonnant nos armes nucléaires, afin qu’ils puissent faire s’effondrer notre gouvernement à tout moment”, a déclaré Kim. a déclaré dans le discours publié par l’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord.

“Qu’ils nous sanctionnent pendant 100 jours, 1 000 jours, 10 ans ou 100 ans”, a déclaré Kim. “Nous n’abandonnerons jamais nos droits à l’autodéfense qui préservent l’existence de notre pays et la sécurité de notre peuple juste pour atténuer temporairement les difficultés que nous connaissons actuellement.”

Kim a également abordé les problèmes nationaux, affirmant que la Corée du Nord commencerait son déploiement longtemps retardé des vaccins COVID-19 en novembre. Il n’a pas précisé combien de doses il aurait, d’où elles proviendraient ou comment elles seraient administrées à sa population de 26 millions de personnes.

GAVI, l’organisation à but non lucratif qui gère le programme de distribution COVAX soutenu par l’ONU, a déclaré en juin qu’elle avait compris que la Corée du Nord avait accepté une offre de vaccins de la Chine. GAVI a déclaré à l’époque que les détails de l’offre n’étaient pas clairs.

La Corée du Nord a rejeté les offres précédentes de COVAX, probablement en raison des exigences de surveillance internationales, et a également ignoré les offres américaines et sud-coréennes de vaccins et d’autres aides COVID-19.

Le mois dernier, Kim a déclaré la victoire sur COVID-19 et a ordonné l’assouplissement des mesures préventives trois mois seulement après que son gouvernement a reconnu pour la première fois une épidémie. Les experts pensent que les révélations du Nord sur son épidémie sont manipulées pour aider Kim à garder un contrôle absolu.

Le rapport nord-coréen sur le discours de Kim est intervenu un jour après que la Corée du Sud a étendu sa dernière branche d’olivier, proposant une réunion avec la Corée du Nord pour reprendre les réunions temporaires de parents vieillissants séparés par la guerre de Corée de 1950-1953, qui ont eu lieu pour la dernière fois en 2018.

Les experts disent qu’il est hautement improbable que la Corée du Nord accepte l’offre du Sud compte tenu de la forte détérioration des relations intercoréennes au milieu de l’impasse dans les pourparlers nucléaires plus larges entre Washington et Pyongyang. La diplomatie américano-nord-coréenne a déraillé en 2019 en raison de désaccords sur l’échange de la libération de sanctions paralysantes contre le Nord et les mesures de dénucléarisation du Nord.

Kim s’est montré combatif envers la Corée du Sud dans son discours de jeudi et a exhorté le pays à accélérer le déploiement d’armes nucléaires tactiques pour renforcer la dissuasion de guerre du pays. Ces commentaires semblaient s’aligner sur une décision du parti au pouvoir en juin d’approuver de nouvelles tâches opérationnelles non spécifiées pour les troupes de première ligne, qui, selon les analystes, incluent probablement des plans de déploiement d’armes nucléaires sur le champ de bataille ciblant la Corée du Sud rivale le long de leur frontière tendue.

La Corée du Nord accélère son développement de missiles à courte portée à capacité nucléaire qui peuvent cibler la Corée du Sud depuis 2019. Les experts disent que sa rhétorique autour de ces missiles communique une menace de les utiliser de manière proactive dans la guerre pour émousser les forces conventionnelles plus fortes de la Corée du Sud et les États Unis. Environ 28 500 soldats américains sont stationnés dans le Sud pour dissuader l’agression du Nord.

Les efforts diplomatiques menés par les États-Unis pour désamorcer l’impasse nucléaire ont été encore compliqués par l’intensification de la rivalité américano-chinoise et la guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui ont creusé le fossé au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, où Pékin et Moscou ont bloqué les efforts américains visant à renforcer les sanctions contre Pyongyang sur ses tests de missiles à longue portée relancés cette année.

Kim a accéléré les tests d’armes à un rythme record en 2020, lançant plus de 30 armes balistiques, y compris les premières démonstrations de ses missiles balistiques intercontinentaux depuis 2017.

Les responsables américains et sud-coréens disent que Kim pourrait bientôt monter la barre en ordonnant le premier essai nucléaire du Nord en cinq ans alors qu’il pousse une stratégie de la corde raide visant à forcer Washington à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire et à négocier des concessions en position de force .

Les experts disent que Kim tente également de renforcer son influence en renforçant sa coopération avec la Chine et la Russie dans un partenariat émergent visant à saper l’influence américaine.

La Corée du Nord a accusé à plusieurs reprises les États-Unis d’être responsable de la crise en Ukraine, affirmant que la “politique hégémonique” de l’Occident justifiait les actions militaires russes en Ukraine pour se protéger. Des responsables américains ont déclaré cette semaine que les Russes étaient en train d’acheter des munitions nord-coréennes, notamment des obus d’artillerie et des roquettes, pour atténuer leurs pénuries d’approvisionnement dans la guerre contre l’Ukraine.

La Corée du Nord a également rejoint la Russie et la Syrie en tant que seules nations à reconnaître l’indépendance de deux territoires dissidents pro-russes dans l’est de l’Ukraine et a envisagé d’envoyer ses ouvriers du bâtiment dans ces régions pour travailler à la reconstruction.