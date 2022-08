La Corée du Nord dit que les nouveaux cas de fièvre étaient la grippe, pas le COVID-19

SEOUL, Corée du Sud – La Corée du Nord a déclaré vendredi que les derniers cas de fièvre détectés dans sa région frontalière avec la Chine avaient été testés comme étant la grippe, et non des infections à coronavirus comme on le craignait initialement.

La Corée du Nord insiste de manière douteuse sur le fait que son rival la Corée du Sud était responsable de son épidémie de COVID-19 et a mis en garde contre des représailles “mortelles”, affirmant que le virus a été transporté par des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres matériels transportés à travers la frontière par des ballons lancés par le Sud-Coréen militants civils. La Corée du Sud a rejeté ces affirmations comme non scientifiques et « ridicules ».