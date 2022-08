La Corée du Nord dit que les nouveaux cas de fièvre étaient la grippe, pas le COVID-19

SEOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a déclaré vendredi que les derniers cas de fièvre détectés dans sa région frontalière avec la Chine avaient été testés comme étant la grippe, et non des infections à coronavirus comme on le craignait initialement.

Le rapport de l’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord est intervenu un jour après que le Nord a déclaré qu’il avait verrouillé des zones non spécifiées dans la province de Ryanggang après que quatre personnes aient eu des fièvres suspectées d’être liées au COVID-19.

La Corée du Nord maintient qu’elle n’a eu aucun cas confirmé de coronavirus depuis le 10 août, lorsque le dirigeant Kim Jong Un a déclaré une victoire largement contestée sur le virus, trois mois seulement après que le pays a reconnu une épidémie d’omicron.

KCNA a déclaré que les tests de diagnostic des échantillons, la nature des symptômes et les informations obtenues grâce à la recherche des contrats ont conduit les agents de santé à conclure que les fièvres étaient causées par la grippe. Les patients ont depuis retrouvé des températures normales, a-t-il ajouté.

Les responsables nord-coréens ont levé le confinement mais ont exhorté les habitants à rester vigilants en continuant à porter des masques et en signalant immédiatement aux autorités sanitaires s’ils présentent des symptômes de fièvre.

Alors que Kim a affirmé que le succès du pays contre le virus serait reconnu comme un miracle de la santé mondiale, les experts pensent que la Corée du Nord a manipulé les révélations sur son épidémie pour l’aider à maintenir un contrôle absolu. La déclaration de victoire signale l’objectif de Kim de passer à d’autres priorités, y compris un éventuel essai nucléaire, selon les experts.

Après avoir admis une épidémie de coronavirus en mai, la Corée du Nord a signalé environ 4,8 millions de «cas de fièvre» dans sa population de 26 millions de personnes, pour la plupart non vaccinées, mais n’en a identifié qu’une fraction comme COVID-19. Les experts disent que le nombre officiel de 74 morts dans le pays est anormalement faible, compte tenu du manque d’outils de santé publique dans le pays.

La Corée du Nord insiste de manière douteuse sur le fait que son rival la Corée du Sud était responsable de son épidémie de COVID-19 et a mis en garde contre des représailles “mortelles”, affirmant que le virus a été transporté par des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres matériels transportés à travers la frontière par des ballons lancés par le Sud-Coréen militants civils. La Corée du Sud a rejeté ces affirmations comme non scientifiques et « ridicules ».

Kim Tong-hyung, Associated Press