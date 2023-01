La Corée du Nord dit que les États-Unis “détruisent la paix mondiale”

L’intervention américaine en Ukraine pourrait déclencher un conflit plus large à travers l’Europe, a averti Pyongyang

La Corée du Nord a condamné les États-Unis et d’autres puissances occidentales pour avoir fourni des chars de combat principaux aux forces ukrainiennes, affirmant que Washington “guerre par procuration” contre la Russie constitue une grave menace pour la paix mondiale.

Dans des commentaires diffusés vendredi par l’Agence centrale de presse coréenne (KCNA), un haut responsable du Parti des travailleurs Kim Yo-jong – la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un – a déclaré que l’implication des États-Unis en Ukraine avait “exposait tout le continent européen au grave danger de guerre”.

Washington et ses alliés “détruisent la paix mondiale et la sécurité régionale en remettant une quantité astronomique d’équipements militaires à l’Ukraine, ignorant complètement les préoccupations de sécurité de la Russie”, dit-elle, ajoutant que la décision de fournir des réservoirs pose “une menace majeure et un défi pour la sécurité stratégique de la Russie.”

Après avoir refusé à plusieurs reprises les demandes d’armures lourdes de Kiev, les responsables américains ont finalement cédé plus tôt cette semaine et ont accepté d’envoyer 31 chars de combat M1 Abrams. Bien que les armes ne soient pas prêtes à atteindre le champ de bataille avant août au plus tôt, plusieurs alliés, dont l’Allemagne et la Pologne, se sont également engagés à envoyer leurs propres chars Leopard 2 dans les semaines et les mois à venir. Berlin était initialement réticente à autoriser les expéditions du véhicule de fabrication allemande, mais a finalement accepté cette décision sous la pression des autres membres de l’OTAN, permettant aux alliés d’exporter le Leopard vers l’Ukraine.

Kim a continué à exprimer “grave préoccupation” sur le potentiel d’escalade en Ukraine, accusant les États-Unis de “étendre davantage la guerre par procuration pour détruire la Russie.” Cependant, elle a dit “peu importe à quel point les forces impérialistes alliées sont désespérées”, toutes les armes occidentales fournies à Kiev seraient “brûler et devenir un tas de fer.”

Moscou a lancé des avertissements similaires concernant une intervention étrangère en Ukraine, arguant que les livraisons d’armes incessantes ne servent qu’à prolonger le conflit et risquent une confrontation directe avec l’alliance de l’OTAN. Les responsables insistent sur le fait qu’aucune aide militaire n’empêchera la Russie d’atteindre ses objectifs, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclarant que les chars occidentaux “brûler” sur le champ de bataille ukrainien plus tôt cette semaine.

