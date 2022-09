La Corée du Nord dit aux États-Unis de “se taire”, nie avoir envoyé des armes à la Russie

La Corée du Nord nie avoir fourni des armes à la Russie.

Le pays a insisté sur le fait qu’il avait le droit de vendre des armes s’il décidait de le faire.

Les États-Unis affirment que la Corée du Nord pourrait potentiellement exporter des armes.

La Corée du Nord affirme qu’elle n’a jamais fourni d’armes à la Russie et n’a pas l’intention de le faire, condamnant les allégations américaines de transferts d’armes pour la guerre en Ukraine comme une tentative de “ternir” l’image du pays.

Dans un communiqué publié jeudi par l’Agence centrale de presse coréenne, un responsable de la défense nord-coréen anonyme a déclaré que les États-Unis et d’autres forces hostiles “répandaient une” rumeur de trafic d’armes “” entre Pyongyang et Moscou.

“Nous condamnons fermement et avertissons sévèrement les États-Unis de répandre une telle rhétorique anti-RPDC”, a déclaré le responsable, en utilisant les abréviations du nom officiel de la Corée du Nord.

Le fonctionnaire a ajouté :

Nous n’avons jamais exporté d’armes ou de munitions vers la Russie auparavant et nous n’envisageons pas d’en exporter.

Le démenti est intervenu des semaines après que Vedant Patel, porte-parole adjoint du Département d’État américain, a déclaré aux journalistes que la Russie “est en train d’acheter des millions de roquettes et d’obus d’artillerie à la Corée du Nord pour les utiliser en Ukraine”.

La Maison Blanche l’a qualifié plus tard d ‘”achat potentiel”, le porte-parole de la sécurité nationale John Kirby précisant qu’il n’y avait “aucune indication que l’achat a été finalisé et certainement aucune indication que ces armes sont utilisées à l’intérieur de l’Ukraine”.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports de renseignement récemment déclassifiés des États-Unis indiquaient que la Russie achetait des millions d’obus d’artillerie et de roquettes à la Corée du Nord, mais n’entraient pas dans les détails.

Toute exportation d’armes nord-coréenne vers la Russie violerait les résolutions des Nations Unies interdisant au pays d’importer ou d’exporter des armes, et la Russie a nié les allégations, exigeant que les États-Unis fournissent des preuves.

Washington a également accusé l’Iran de fournir des drones à la Russie pour une utilisation dans sa guerre en Ukraine, une affirmation que Téhéran a démentie.

Dans la déclaration sur KCNA, le responsable nord-coréen a dit aux États-Unis d’arrêter de faire des « remarques imprudentes » et de « se taire », mais a poursuivi en réitérant son « droit légitime » d’exporter et d’importer du matériel militaire s’il le souhaitait. .

Le responsable a souligné que Pyongyang n’avait jamais reconnu les sanctions “illégales” du Conseil de sécurité de l’ONU contre le pays “préparées par les États-Unis et leurs forces vassales”.

La Corée du Nord a cherché à resserrer ses relations avec la Russie alors même que la majeure partie du monde a condamné la guerre de Moscou en Ukraine.

La Corée du Nord a blâmé les États-Unis pour la crise, affirmant que la “politique hégémonique” de l’Occident justifiait l’action militaire russe contre l’Ukraine comme moyen de se protéger.

Kyiv, quant à elle, a rompu ses relations lorsque Pyongyang a reconnu en juillet deux “républiques populaires” dissidentes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine en tant qu’États indépendants.

Les dirigeants de la Russie et de la Corée du Nord ont également récemment échangé des lettres parlant de leurs liens.

Le président russe Vladimir Poutine, dans une lettre envoyée pour le jour de la libération de la Corée, a déclaré au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un que les deux pays “étendront les relations bilatérales globales et constructives par des efforts communs”.

Kim a également envoyé une lettre à Poutine disant que “la coopération, le soutien et la solidarité stratégiques et tactiques” entre les deux pays avaient atteint un nouveau niveau au milieu de leurs efforts communs pour contrecarrer les menaces et les provocations des “forces militaires hostiles”.

La Corée du Nord a également utilisé la guerre comme une fenêtre pour accélérer son propre développement d’armes, testant des dizaines d’armes, y compris ses premiers missiles à longue portée depuis 2017.

Les tests interviennent au milieu des divisions au Conseil de sécurité de l’ONU, où la Russie et la Chine ont bloqué les tentatives américaines de durcir les sanctions contre Pyongyang.