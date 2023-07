La Corée du Nord dit aux États-Unis de se méfier d’un « accident choquant »

Pyongyang a accusé Washington de « chantage nucléaire » et d’espionnage « au-delà du niveau de guerre »

L’armée nord-coréenne a accusé le Pentagone d’aggraver les tensions à un niveau critique et de rapprocher plus que jamais la région d’une catastrophe nucléaire, avertissant que tout faux pas pourrait conduire à un « Accident choquant » selon un long communiqué diffusé lundi par les médias d’État.

La situation dans la péninsule coréenne est au bord du gouffre « conflit nucléaire dû à l’action militaire provocatrice des États-Unis », a déclaré le ministère de la Défense à Pyongyang, faisant référence au plan de Washington d’envoyer des sous-marins nucléaires en Corée du Sud par rotation.

« La tentative américaine d’introduire des armes nucléaires stratégiques dans la péninsule coréenne est le chantage nucléaire le plus non déguisé contre la RPDC et ses pays voisins et une grave menace et un défi pour la paix et la sécurité régionales et mondiales », a-t-il ajouté. un porte-parole militaire anonyme a été cité comme disant.

Pyongyang a ensuite accusé Washington d’augmenter considérablement ses activités d’espionnage et de violer à plusieurs reprises l’espace aérien de la Corée du Nord, ajoutant que les États-Unis « devra sûrement payer cher son espionnage aérien provocateur. »

« Il n’y a aucune garantie qu’un accident choquant tel que la destruction d’un avion de reconnaissance stratégique de l’US Air Force ne se produise pas dans la mer de l’Est de Corée », a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole, exhortant les États-Unis à « se rappeler le destin tragique » de ses moyens d’espionnage aérien, à savoir la destruction de l’avion EC-121 en 1969 et de l’hélicoptère OH-58 en 1994.

La Corée du Nord a affirmé qu’il a été « maintenir notre plus grande patience et notre maîtrise de soi », mais averti que « tout a sa limite » et cela « les États-Unis sont proches du point critique à craindre. »

Les États-Unis et la Corée du Sud ont intensifié leurs exercices aériens et navals conjoints cette année, le Pentagone déployant des moyens stratégiques comme des bombardiers lourds et un porte-avions. La Corée du Nord considère que les déploiements américains près de son territoire sont « provocation » et répond généralement par des menaces verbales, des exercices propres ou de nouveaux tests d’armes.

Le président américain Joe Biden et son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol ont annoncé en avril un programme de coopération nucléaire accrue. En vertu de la soi-disant déclaration de Washington, les États-Unis déploieront périodiquement des sous-marins et des bombardiers nucléaires dans la nation asiatique pour la première fois en près d’un demi-siècle. Bien qu’aucun calendrier précis n’ait été annoncé pour un tel déploiement, un sous-marin à propulsion nucléaire américain, armé de missiles de croisière mais pas de bombes nucléaires, a fait escale à Busan le mois dernier.