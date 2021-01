Les défilés ont souligné que la Corée du Nord augmentait silencieusement sa capacité nucléaire depuis des années, alors même que le président Trump affirmait que sa diplomatie descendante et axée sur la personnalité avec M. Kim signifiait que le Nord n’était «plus une menace nucléaire».

Le timing des deux expositions flashy a attiré l’attention sur le gel diplomatique entre les deux pays. En Corée du Nord, M. Biden hérite d’un rival dont l’ambition nucléaire est plus audacieuse et plus dangereuse qu’il y a quatre ans, lorsque le président Barack Obama a quitté ses fonctions.

Pour le régime Kim, les défilés militaires nocturnes à Pyongyang, la capitale, étaient des manifestations de pouvoir destinées à remonter le moral national au milieu de sanctions économiques paralysantes. Pour l’administration Biden, ils préfigurent ce qui pourrait devenir le plus grand défi de politique étrangère du nouveau président.

SEOUL, Corée du Sud – Un mois avant l’élection présidentielle américaine, le leader nord-coréen, Kim Jong-un, a organisé un défilé militaire qui présentait ce qui semblait être le plus gros missile balistique intercontinental du pays. Cette semaine, quelques jours à peine avant l’inauguration du président élu Joseph R. Biden Jr., le dictateur nord-coréen a organisé un autre défilé, montrant un nouveau missile balistique lancé par un sous-marin.

M. Kim a profité du congrès pour célébrer l’arsenal nucléaire du Nord comme l’une de ses réalisations les plus fières et pour présenter ses excuses à son peuple pour l’aggravation des difficultés économiques causées par la pandémie et les sanctions internationales dévastatrices imposées depuis le quatrième essai nucléaire du pays en 2016.

Les sommets historiques de M. Kim avec M. Trump à Singapour et au Vietnam n’ont pas réussi à mettre fin à ces sanctions. Le dos au mur et la diplomatie avec les États-Unis au point mort, certains experts préviennent que M. Kim pourrait recommencer à tester des missiles pour ramener Washington à la table des négociations avec des propositions plus attrayantes.