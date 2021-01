Kim Jong-un avait l’air joyeux alors qu’il présidait un défilé de nouvelles armes – AFP

Vêtu d’un chapeau de fourrure géant, d’une veste en cuir noir et d’un sourire radieux, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présenté «l’arme la plus puissante du monde» – un nouveau missile balistique lancé sous-marin – lors d’un défilé nocturne jeudi à Pyongyang.

La démonstration de l’armée nord-coréenne pourrait faire suite à un rare congrès du Parti des travailleurs au pouvoir, au cours duquel le dirigeant Kim a dénoncé les États-Unis comme «le principal ennemi de son pays» et s’est engagé à renforcer la dissuasion nucléaire du Nord.

Vendredi, les médias d’État du régime reclus ont publié 100 photos d’une célébration de masse de l’arsenal national, y compris des chars et des lance-roquettes, tous flanqués de rangées de soldats en marche, manifestement ne portant pas de masques. Les avions militaires étaient éclairés par des lumières LED alors qu’ils volaient au-dessus de leur tête en formation.

«Ils aimeraient que nous remarquions qu’ils sont de plus en plus compétents avec des propulseurs de fusée solides plus gros», a tweeté Ankit Panda, un expert de la Corée du Nord et auteur de «Kim Jong Un and the Bomb», alors que le défilé se déroulait dans Kim Il de Pyongyang. Place chantée.

Alors que le spectacle atteignait son paroxysme, l’armée a déployé ce que les analystes ont dit être de nouvelles variantes de missiles balistiques à combustible solide à courte portée – qui sont plus rapidement déployés que les versions à combustible liquide – et quatre missiles balistiques lancés par sous-marins de classe Pukguksong (SLBM).

Des missiles balistiques lancés sous-marins ont été présentés lors du défilé – AFP

«L’arme la plus puissante du monde, les missiles balistiques à lancement de sous-marins, est entrée sur la place les uns après les autres, démontrant puissamment la puissance des forces armées révolutionnaires», a rapporté l’agence de presse officielle KCNA.

La Corée du Nord a déjà testé plusieurs SLBM sous l’eau, et les analystes disent qu’elle cherche à développer un sous-marin opérationnel pour transporter les missiles.

Les médias d’État ont révélé que le nouveau SLBM était étiqueté Pukguksong-5, une version plus longue et potentiellement une mise à niveau par rapport au Pukguksong-4 qui a été dévoilé lors d’un plus grand défilé militaire en octobre.

Le nouveau SLBM a souligné «les progrès continus dans le développement de meilleurs missiles à propergol solide», a déclaré M. Panda à NK News dans une interview.

«Le SLBM est plus grand et amélioré que celui affiché lors du défilé du Parti des travailleurs en octobre de l’année dernière. Il semble que la Corée du Nord renforce vraiment ses capacités de lancement de missiles sous-marins », a déclaré au Telegraph Edward Howell, professeur de politique et expert de la Corée du Nord à l’Université d’Oxford.

Kim a supervisé la procession, saluant les foules enthousiastes. La démonstration belliciste est survenue quelques jours à peine après que sa puissante sœur a critiqué les chefs militaires sud-coréens comme des «idiots de premier ordre» et a déclaré que leur suivi attentif des défilés du Nord prouvait «l’approche hostile» de Séoul envers son voisin.

Des équipements militaires sont vus lors d’un défilé militaire pour commémorer le 8e Congrès du Parti des travailleurs à Pyongyang, en Corée du Nord – Reuters

La performance et les déclarations belliqueuses de Kim au cours de la semaine dernière offrent un aperçu des défis à relever pour la nouvelle administration du président élu Joe Biden alors qu’elle cherche à trouver un chemin à travers l’impasse actuelle des pourparlers sur le désarmement nucléaire avec Pyongyang.

Kim a d’abord eu une relation enflammée avec Donald Trump, le président américain sortant, avant qu’une détente diplomatique n’annonce une série de sommets face à face sans précédent. Leur relation chaleureuse par la suite n’a guère empêché le dirigeant nord-coréen de renforcer ses capacités nucléaires et missiles.

« Malgré les contraintes économiques imposées par les sanctions et la pandémie de Covid-19, la Corée du Nord fait une déclaration claire aux États-Unis: elle continuera à emprunter la voie nucléaire alors même que les États-Unis passeront à l’administration Biden », a déclaré M. Howell.

« Avec chaque président américain successif, la liste des options politiques à l’égard de la Corée du Nord se réduit », a-t-il ajouté.

«Si Biden ne s’engage pas du tout, Pyongyang ne montrera aucune volonté de faire des concessions. Kim Jong Un a affirmé à plusieurs reprises qu’il était prêt à «vivre avec» l’imposition de sanctions après tout », a-t-il déclaré.

«Pourtant, étant donné que Biden se concentre également sur les droits de l’homme, il devra peut-être prendre une décision désagréable et commencer à parler avec la RPDC pour éviter que les relations déjà stagnantes entre les États-Unis et la RPDC ne stagnent davantage.

Ri Pyong Chol (à gauche), vice-président de la Commission militaire centrale du WPK, et Pak Jong Chon (à droite), chef d’état-major général de l’armée populaire coréenne – AFP

Contrairement au défilé d’octobre, l’événement de jeudi n’a pas présenté les plus gros missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) de Corée du Nord, qui seraient capables de livrer une ogive nucléaire n’importe où aux États-Unis.

La pièce de résistance de l’événement d’automne était le plus grand ICBM jamais réalisé dans le Nord, présenté sur un véhicule transporteur d’au moins 22 roues.

Le professeur Vipin Narang, expert en politique nucléaire au Massachusetts Institute of Technology, a souligné l’importance de cette omission, ajoutant que le défilé était en grande partie destiné à la consommation intérieure et n’avait pas pour but de faire basculer le bateau avec les États-Unis pour le moment.

« Si Kim voulait vraiment envoyer un message à la nouvelle administration Biden, il aurait pu faire défiler le nouvel ICBM lourd ou, pire, le tester », a-t-il déclaré.

Des milliers de soldats ont marché aux côtés des armes, aucun d’entre eux ne portant de masque – KCNA / Reuters

«Le fait qu’il ne l’ait pas fait suggère qu’il est prêt à rester discret et à laisser l’administration Biden, au moins maintenant, déterminer ce qu’elle veut faire sur la Corée du Nord et partir de là.

Il a ajouté: «Son discours sur les développements nucléaires nord-coréens au cours des dernières années, et plus inquiétant, vers où ils pourraient se diriger – un examen de facto de la posture nucléaire nord-coréenne – a dit tout ce qui devait être dit: je suis une arme nucléaire. pouvoir et je n’ai pas l’intention de les abandonner.