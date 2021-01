Des dizaines de matériel militaire, y compris ce que l’on dit être une nouvelle version du missile balistique lancé par un sous-marin nord-coréen, présenté comme le plus puissant du monde, ont été présentés lors d’un défilé militaire grandiose à Pyongyang.

Un assortiment de troupes et certains des équipements militaires les plus avancés du pays reclus ont été présentés jeudi par Pyongyang pour marquer la conclusion du congrès du Parti des travailleurs de Corée du Nord – son premier depuis 2016.

Bien que l’affichage ne présentait pas les redoutables ICBM (missiles balistiques intercontinentaux) de Corée du Nord – capables de frapper le continent américain – il présentait ce que les experts ont estimé être des versions améliorées de missiles balistiques à courte portée (SRBM) et missiles balistiques lancés par sous-marins (SLBM).

Le soi-disant nouveau SLBM, le Pukguksong-5 – considéré comme une amélioration par rapport à un autre système basé sur la mer, Pukguksong-4, a été présenté il y a à peine trois mois lors du défilé militaire d’octobre.

Défilé militaire à Pyongyang, en Corée du Nord, pour commémorer le 8e Congrès du Parti des travailleurs, 14 janvier 2021 © KCNA via Reuters





Vantant les vertus perçues de son arme à la pointe de la technologie, l’agence de presse nord-coréenne KCNA l’a décrite comme «Le plus puissant du monde», démontrant «La puissance des forces armées révolutionnaires».

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui a été promu au poste de secrétaire général du congrès, titre que son défunt père Kim Jong-il détenait autrefois, a supervisé le défilé depuis un poste entouré de hauts responsables militaires. Les photos distribuées par KCNA montrent un Kim rayonnant saluant les troupes alors qu’elles marchent.

Bien que cela ne soit probablement pas lié au changement imminent de la garde à la Maison Blanche, la démonstration de force de la Corée du Nord intervient moins d’une semaine avant que Joe Biden ne prenne les rênes du président américain sortant Donald Trump.

Le dégel naissant des relations entre Pyongyang et Washington dans les premières années de l’administration Trump, qui a culminé avec le sommet de Singapour de 2018, n’a pas produit de résultats tangibles. Les négociations sont au point mort après que les États-Unis ont refusé d’envisager un allègement des sanctions jusqu’à ce que Pyongyang se débarrasse de toutes ses armes nucléaires.

Depuis la rupture des négociations nucléaires, la Corée du Nord a pris un ton de plus en plus hostile envers les États-Unis. S’exprimant lors du congrès, Kim a déclaré que peu importe qui est président, les États-Unis resteront la Corée du Nord «Le plus grand ennemi», en faisant valoir que «La vraie nature des États-Unis et leurs politiques fondamentales» vers Pyongyang « Ne changera jamais. »

