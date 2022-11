La Corée du Nord dévoile la fille de Kim sur un site de lancement de missiles

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Corée du Nord a dévoilé la fille peu connue de son chef Kim Jong Un sur un site de lancement de missiles, attirant une vive attention sur un membre de quatrième génération d’une famille dynastique qui a gouverné la Corée du Nord pendant plus de sept décennies.

Les médias d’Etat du Nord ont déclaré samedi que Kim avait observé le lancement de son nouveau type de missile balistique intercontinental avec sa femme Ri Sol Ju, leur “fille bien-aimée” et d’autres responsables la veille. Kim a déclaré que le lancement du missile Hwasong-17 – le missile à capacité nucléaire à plus longue portée du Nord – a prouvé qu’il disposait d’une arme fiable pour contenir les menaces militaires dirigées par les États-Unis.

Le principal journal Rodong Sinmun a également publié une série de photos de Kim regardant à distance un missile en plein essor avec sa fille. D’autres photos la montraient les cheveux tirés en arrière, vêtue d’une veste blanche et d’une paire de chaussures rouges alors qu’elle marchait main dans la main avec son père près d’un énorme missile au sommet d’un camion de lancement.

C’est la première fois que les médias d’État nord-coréens mentionnent la fille ou publient ses photos. KCNA n’a pas fourni plus de détails à son sujet, comme son nom et son âge.

Une grande partie de la vie privée de Kim est encore inconnue. Mais les médias sud-coréens ont rapporté que Kim avait épousé Ri, une ancienne chanteuse, en 2009, et que le couple avait trois enfants nés en 2010, 2013 et 2017.

On ne savait pas quel enfant Kim avait emmené sur le site de lancement. Mais en 2013, après un voyage à Pyongyang, la star retraitée de la NBA, Dennis Rodman, a déclaré au journal britannique The Guardian que lui et Kim avaient passé un “moment de détente au bord de la mer” avec la famille du leader et qu’il tenait la petite fille de Kim, nommée Ju Ae.

L’identité des enfants de Kim est une source d’intérêts extérieurs importants car le dirigeant de 38 ans n’a pas publiquement oint d’héritier présomptif.

Lorsqu’il a disparu des yeux du public pendant une longue période en 2020 au milieu de rumeurs non confirmées sur les conditions de santé, la frénésie médiatique mondiale a éclaté pour savoir qui était le prochain à diriger un pays appauvri mais doté de l’arme nucléaire. De nombreux observateurs ont déclaré à l’époque que la sœur cadette de Kim, Kim Yo Jong, interviendrait et dirigerait le pays si son frère était frappé d’incapacité.

La famille Kim a gouverné la Corée du Nord avec une forte personnalité qui s’est construite autour de membres clés de la famille depuis que le grand-père de Kim, Kim Il Sung, a fondé le pays en 1948. La soi-disant lignée Paektu de la famille, du nom de la montagne la plus sacrée du Nord, ne permet membres de la famille pour gouverner le pays.

“Il est beaucoup trop tôt pour déduire quoi que ce soit sur la succession au sein du régime Kim”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “Cependant, inclure publiquement sa femme et sa fille dans ce que Kim prétend être un test de missile historiquement réussi associe l’entreprise familiale de la Corée du Nord au pouvoir aux programmes de missiles du pays.”

“Cela peut être une tentative de compenser le peu de réalisations économiques de Kim pour soutenir sa légitimité nationale”, a déclaré Easley.

L’analyste Cheong Seong-Chang de l’Institut privé Sejong en Corée du Sud a déclaré que si Kim continuait d’emmener sa fille à des événements publics clés, cela pourrait indiquer qu’elle deviendrait le successeur de Kim.

« Sous le système nord-coréen, les enfants de Kim Jong Un auraient le statut de prince ou de princesse, comme dans une dynastie. Alors que le journal Rodong Sinmnum a publié la photo de la fille, qui a tellement pris après Kim Jong Un et Ri Sol Ju… elle n’a d’autre choix que de vivre une vie spéciale », a déclaré Cheong.

D’autres observateurs disent que Kim emmenant sa famille sur un site de test de missiles indique qu’il était confiant dans le succès du lancement de l’arme, ou qu’il aurait peut-être essayé de redorer l’image d’un leader normal incluant sa famille dans ses affaires.

La révélation de l’enfant de la famille Kim a pris de nombreux observateurs nord-coréens par surprise.

Ce n’est qu’en 2010 que Kim, alors âgé de 26 ans, a été mentionné publiquement pour la première fois dans les médias d’État alors qu’il occupait une série de postes de haut niveau avant d’hériter du pouvoir à la mort de son père Kim Jong Il l’année suivante. Kim Jong Il avait également 31 ans lorsqu’il a remporté un poste clé au sein du Parti des travailleurs au pouvoir en 1973 – une nomination considérée comme une étape clé sur la voie de la succession de son père Kim Il Sung. La position de Kim Jong Il en tant que successeur a été rendue publique lors du congrès du parti en 1980.

Mais Cheong a déclaré que Kim Jong Il avait dit en privé à des associés que Kim Jong Un, son troisième et plus jeune fils, lui succéderait lorsque le jeune Kim aurait 8 ans, en 1992. Cheong a déclaré que la tante de Kim et son mari, qui avaient fait défection aux États-Unis. , lui a dit qu’une chanson faisant l’éloge de Kim Jong Un avait été jouée et que Kim Jong Il avait dit que Kim Jong Un était son successeur.

“Kim Jong Un pourrait avoir sa fille, qui lui ressemble le plus dans son esprit, comme successeur”, a déclaré Cheong.

Hyung-jin Kim, Associated Press